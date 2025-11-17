Gelingt in Nordirland endlich der erste Punktgewinn?

Am Montagabend steht bereits das letzte Spiel in der WM-Qualifikation für die FLF-Männer auf dem Programm - und damit ist es auch die letzte Chance zur Eröffnung des Punktekontos. Bereits gleich nach dem guten Auftritt gegen Deutschland forderten die Spieler von sich selbst, etwas Zählbares in Belfast zu holen. Und dazu braucht es Killerinstinkt, wie Christopher Martins am Freitag in einem Fernsehinterview auf die Frage erklärte, was noch fehle.

Am Sonntagabend war Dirk Carlson zusammen mit Trainer Jeff Strasser zur Pressekonferenz im Windsow Park-Stadion erschienen. Man hob dabei die Fortschritte hervor und man sei gewillt, die Kampagne mit einer weiteren soliden Leistung abzuschließen. Laut dem Österreich-Legionär brauche es eine weitere gute Abwehrleistung und den Anspruch, kein Gegentor zu kassieren, um in Nordirland zu bestehen.

Der gesperrte Cheftrainer Jeff Strasser - den Dan Huet an der Seitenlinie vertreten wird - verwies auf die gute Physis seines Teams. Lediglich Florian Bohnert fehlt am Montagabend gesperrt, er war aber ebenfalls angeschlagen. Ansonsten kann Luxemburg aus dem Vollen schöpfen. Anstoß ist um 20:45 Uhr Luxemburger Zeit, FuPa berichtet per Liveticker.