 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligavorschau

Gelingt in der Fußball-Gruppenliga wirklich das Wunder?

Teaser GL GI/MR: +++ Nach der Hinrunde in der Fußball-Gruppenliga stand die SG Naunheim/Niedergirmes eigentlich als Absteiger fest, doch plötzlich ist alles anders. Angreifer Aktas erklärt das Wunder +++

von Redaktion · Heute, 17:16 Uhr · 0 Leser
Angreifer Sedat Aktas (l.) erklärt das Wunder bei der SG Naunheim/Niedergirmes. (Archivfoto) © Isabel Althof
Angreifer Sedat Aktas (l.) erklärt das Wunder bei der SG Naunheim/Niedergirmes. (Archivfoto) © Isabel Althof

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GL Gießen/Marburg
SG Naunheim/Niedergirmes
Sedat Aktas
Sedat Aktas

Wetzlar. Das Prädikat Absteiger hatte sich die SG Naunheim/Niedergirmes bereits früh in der Saison der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg verdient. In nicht wenigen Partien zu Beginn der Runde schien die Mannschaft von Coach Uwe Dahlhoff chancenlos, gar fehl am Platz zu sein. Der Kreisoberliga-Aufsteiger musste unter anderem auf wichtige Spieler zum Start verzichten, doch die Ergebnisse blieben auch weiterhin aus. Mit zunehmender Dauer der Hinrunde zeigten die Kicker von der Lahninsel zwar spielerisch ansehnliche Auftritte, aber eins blieb gleich.

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