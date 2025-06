Gelingt Fliesteden gegen Hilal-Maroc das Meisterstück?

Schon vor Saisonbeginn gehörten der SC Fliesteden und Hilal-Maroc Bergheim zum engsten Favoritenkurs in Sachen Landesliga-Aufstieg. Zwei Spiele vor Schluss hat nur noch Fliesteden das eigene Schicksal in der Hand. Gleiches gilt dahinter auch für den Horremer SV, der bei makelloser Ausbeute wohl in die Parallel-Liga schauen muss, ob es am Ende für den Gang in die Landesliga reicht.