Gelingt dieser Jahr der Aufstieg ? – Drei Fragen an Dennis Brode Der Cheftrainer von Union Lohne im exklusiven Interview

Nachdem sich in der vergangenen Saison Eintracht Nordhorn im Titelrennen knapp gegen Union Lohne durchsetzen konnte und in die Landesliga Weser-Ems aufstieg, präsentiert sich die Mannschaft von Dennis Brode in der laufenden Spielzeit erneut stark und ging als Tabellenführer in die Winterpause. Wir haben mit dem Trainer von Union Lohne gesprochen.

Letzte Saison hat es gerade so nicht gereicht für den Aufstieg in die Landesliga, aktuell stehst du mit deiner Mannschaft wieder an der Spitze – wie sehr brennen deinen Jungs in dieser Spielzeit für das ganz große Ziel und ist der Wille diese Saison noch größer ? Kurz: Wer nicht für den Aufstieg brennt, der kann auch gleich zu Hause bleiben. Aber das ist, glaube ich, unabhängig von der Mannschaft. Ich glaube, jeder, der oben steht, will hoch.

Altenlingen will sicherlich auch aufsteigen und brennt mittlerweile genauso. Aber ich hoffe, dass wir einfach individuell stärker besetzt sind und als Mannschaft ebenso geschlossen sind wie die Altenlingener. Von daher habe ich große Hoffnung und bin auch sehr davon überzeugt, dass wir es dieses Jahr schaffen.

Ob die Geschlossenheit größer ist, weiß ich gar nicht. Letztes Jahr hatten wir auch eine richtig, richtig coole Truppe. Dieses Jahr sind wir ein paar weniger Leute, sodass jeder auch spielen muss.

Und ich glaube, das war letztes Jahr das größte Problem, dass viele Spieler, die wenig gespielt haben, ein bisschen unzufrieden waren, was ja auch nachvollziehbar ist – deswegen hat es vielleicht am Ende nicht ganz gereicht.

Dazu war Eintracht Nordhorn halt auch ein sehr, sehr, sehr starker Konkurrent, wobei ich jetzt Altenlingen nicht schmälern will, die sind natürlich auch richtig, richtig gut. Aber Eintracht hatte dann nochmal eine ganz andere Qualität aufgrund der Finanzstärke.

Nach der starken Platzierung der Vorsaison treten deine Jungs erneut sehr geschlossen auf - was ist das Geheimnis für das starke Auftreten? Wir sind individuell einfach gut besetzt, muss man einfach so sagen. Wir haben viele Spiele durch individuelle Qualität gewonnen, aber dann auch welche durch mannschaftliche Geschlossenheit und unbändigen Willen – wie zum Beispiel das Spiel gegen Vorwärts, wo wir in der 93. Minute noch das 2:1 machen in der letzten Aktion. Da war dann Marcel Strohecker bezeichnend, dass er da durchrennt wie ein Irrer und noch das Tor macht. (Zu der Partie) Also es ist schon richtig, richtig gut, richtig geschlossen. Bei jeder Einheit sind wir mindestens 16, 18 Leute, auch die verletzten Spieler kommen freitags dazu.

Das Gemeinschaftsgefüge ist einfach richtig gut. Jede Party ist gut besucht und das gehört ja einfach auch dazu in diesen Ligen. Von daher bin ich guter Dinge.