Gelingt die Revanche? Schon wieder treffen die Süder auf Uedesheim

Für die Südstädter war es der zweite Sieg am zweiten Rückrundenspieltag, während der SV Uedesheim in diesem Jahr noch ohne Punkte ist. Die Mannschaft von Trainer Oliver Seibert konnte sich im Vergleich zur überraschenden 1:5-Niederlage in der Vorwoche beim VdS Nievenheim deutlich verbessern, die Punkte blieben aber auch gegen den Klub aus Neuenhausen aus. „Wir haben eine klare Reaktion gezeigt, trotzdem gehen wir am Ende verdient als Verlierer vom Platz. Obwohl wir in der ersten Halbzeit klar den Ton angegeben haben, waren unsere offensiven Aktionen zu kompliziert“, zog Seibert enttäuscht Bilanz.

Uedesheim muss sich steigern