 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
Rindern hofft auf den ersten Saisonsieg.
Rindern hofft auf den ersten Saisonsieg. – Foto: Jette Oster

Gelingt die nächste Twisteden-Gala? Rindern und KSV sind gefordert

Bezirksliga Niederrhein: In der Gruppe 4 gastiert DJK Twisteden beim Aufsteiger TSV Weeze. Spannende Aufgaben für den SV Rindern und die den Kevelaerer SV.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

Spieltag 2 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4, beschert dem Tabellenführer DJK Twisteden ein Auswärtsspiel beim Aufsteiger TSV Weeze. Der SV Rindern und der Kevelaerer SV treffen ebenfalls am Freitagabend auf die Sportfreunde Lowick und Borussia Veen.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
19:30live
Spieltext TSV Weeze - Twisteden

Morgen, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
20:00live
Spieltext SV Rindern - SF Lowick

Morgen, 20:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
20:00live
Spieltext Kevelaer - Veen

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:30live
Spieltext Hamminkeln - BW Dingden II

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:00
Spieltext VfL Rhede - SV Haldern

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:00
Spieltext SGE B.-Hau - Pfalzdorf

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
15:00
Spieltext TuS Xanten - Broekhuysen

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
15:00live
Spieltext TuS Stenern - Anholt

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:30
Spieltext SV Friedrich - Vikt. Goch II

____

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde 97/30 Lowick
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr Borussia Veen - VfL Rhede
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Rindern
So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SGE Bedburg-Hau
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Haldern - Hamminkelner SV
So., 31.08.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Xanten
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Stenern

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde Broekhuysen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV Haldern
So., 07.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 07.09.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Westfalia Anholt
So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - DJK Twisteden
So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.09.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Borussia Veen
So., 07.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - Viktoria Goch II
So., 07.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Alemannia Pfalzdorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

Aufrufe: 021.8.2025, 11:00 Uhr
André NückelAutor