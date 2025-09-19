Gelingt der Baumgärtner-Hattrick? Freising empfängt Gaimersheim

Der SC Eintracht Freising konnte die vergangenen drei Partien allesamt für sich entscheiden. Mit einem Sieg gegen Gaimersheim könnte der Start für den neuen Trainer perfekt werden.

Zeit genug also, um vor der Heimpremiere für den Neu-Coach eine erste Bestandsaufnahme vorzunehmen. Was hat sich seit Baumgärtners Amtsantritt verändert?

Freising – Knapp zwei Wochen sind seit dem Amtsanritt von SEF -Trainer Heiko Baumgärtner vergangen, und die Ausbeute liest sich aktuell ganz gut. Zwei Pflichtspiele standen in Liga und Pokal an, beide konnten die Lerchenfelder für sich entscheiden. Während der Bezirksliga-Sieg gegen Fatih Ingolstadt deutlich ausfiel, mussten sie sich im Toto-Pokal gegen den SV Kranzberg richtig strecken.

Der Trainer selbst wählt den diplomatischen Weg. In den ersten beiden Partien habe seine Mannschaft schon vieles von dem, was er eingefordert hatte, umgesetzt. „Einiges müssen wir aber auch noch verbessern“, so der Coach. Was ihm ganz besonders wichtig ist: „Meine erste Englische Woche möchten wir jetzt auch noch ordentlich abschließen.“ Heißt: Ein Sieg gegen den TSV Gaimersheim i st am Freitagabend (19.30 Uhr) das Ziel.

Heute, 19:30 Uhr SC Eintracht Freising SE Freising TSV Gaimersheim Gaimersheim 19:30 PUSH

Doch was waren nun die Stellschrauben, an denen Baumgärtner gedreht hat in den ersten beiden Trainingswochen? „Die, an denen ich immer drehe“, umschreibt es der 43-Jährige vielsagend. Und lässt sich dann doch etwas in die Karten schauen. „Beim Pressing müssen wir noch zulegen“, zeigt Baumgärtner etwa auf, „und auch bei der Arbeit nach eigenem Ballverlust.“ Offensiv ist der Coach mit seiner Elf auch noch nicht ganz zufrieden, vieles sei in den Spielen bisher dem Zufall oder genialen Einzelaktionen zu verdanken gewesen.

Endlich wieder Mentalität beim SEF

Viel wichtiger war Baumgärtner, und das bestätigen Beobachter, die beide Spiele gesehen haben, dass die Leidenschaft beim SEF wieder sichtbar wird. Viele Spieler warfen sich in der vergangenen Woche regelrecht rein, wollten sich dem neuen Trainer von ihrer besten Seite präsentieren. „Ohne Vollgas-Fußball wird es schwierig“, warnt der Übungsleiter seine Elf.

Mit welchem Personal Baumgärtner den dritten Sieg in Serie holen will, ist noch unklar. Einige Akteure waren unter der Woche angeschlagen. Korbinian Rudzki wird sicher fehlen, große Fragezeichen stehen derzeit noch hinter den beiden Goalgettern Joshua Steindorf und Christian Schmuckermeier. Doch auch die Jüngeren haben gezeigt, dass mit ihnen absolut zu rechnen ist.