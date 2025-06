Gelingt der "Auswahl Nordhausen" mit diesem Kader die Revanche?!

Trainer der Auswahl-Elf wird erneut Steve Jochmann sein. Er stand bereits 2019 an der Seitenlinie und brennt darauf, dass die Revanche gelingt. Mit seiner Mannschaft Wacker Nordhausen II hat er erst kürzlich den Aufstieg in die Kreisoberliga perfekt gemacht und hat am 21. Juni auch ein Pokalfinale gegen den VfB Artern vor der Brust. Ihm zur Seite stehen zudem Dominik Kohlhause und Uwe Etzrodt.