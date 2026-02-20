Gelingt den Wölfen die Revanche?

Oleksandr Shutov und sein FC Borntal zeigten bereits zum Saisonauftakt in Sömmerda, dass mit dem Aufsteiger zu rechnen sein wird. – Foto: FC Borntal

Sowohl der FC Borntal als auch der FSV Sömmerda konnte nach Abschluss der Hinrunde sicherlich eine recht positive Bilanz ziehen. Mit Platz 5 und 7 liegen beide Teams im Soll. Dennoch gehen die Vorzeichen vor der Rückrunde ein wenig auseinander was die angestrebte Zielsetzung angeht...

Die zurückliegenden beiden Testspiele gegen Greußen (4:0) und Buttstädt (3:1) konnte man siegreich gestalten, sodass diese leicht ansteigende Formkurve nun auch gegen Aufsteiger Borntal fortgesetzt werden und die Revanche für die Hinspielniederlage gelingen soll. FSV-Kapitän Kunze, dessen Team sich personell nicht verändert hat, attestiert dem Gegner eine gute Hinrundenleistung und weiß um dessen Stärken: "Sie haben als Aufsteiger eine sehr gute erste Saisonhälfte hingelegt. Am 1. Spieltag haben sie uns ja auch bei uns zu Hause geschlagen. Die Punkte wollen wir uns natürlich wieder holen. Allerdings wird es sehr schwer sich Chancen zu erarbeiten, da sie sehr kompakt stehen und große Gefahr bei Kontern ausstrahlen. Wir müssen direkt zum ersten Spiel voll da sein, um die Punkte mit nach Sömmerda zu nehmen."

Dass man in einer Wintervorbereitung ziemlich kreativ sein und den ein oder anderen Plan B oder sogar C aus der Tasche holen muss, das weiß mittlerweile auch der erfahrene Kapitän Paul Kunze. Er und seine Sömmerdaer haben wie er sagt "versucht das Maximum raus zu holen". Neben einigen Läufen, gemeinsamen Einheiten im Kraftraum, Hallentraining und taktischen Einheiten bestritt man sogar vier Testspiele, was so sicherlich nicht alle Teams von sich behaupten können. So kommt Paul letztlich auch zu dem Fazit, dass man "aus den Bedingungen das Beste rausgeholt hat".

"Das kotzt uns mächtig an!"

In Borntal waren die Trainingsverhältnisse ebenso abwechslungsreich, wie Sören Freytag berichtet. Seine Jungs nutzten die Zeit abseits des Platzes zum Spinning und Schwimmen. Zudem galt es die Sinne zu schärfen, wie der Trainer berichtet, denn dass in der Rückrunde der Schlendrian einkehrt, will man unbedingt vermeiden. "Wichtig war es uns auch, bei den Spielern das Bewusstsein zu schaffen, dass wir nicht mit der gleichen Ausbeute wie in der Hinrunde rechnen können und uns jeden Punkt hart erarbeiten müssen. Du Gefahr besteht noch immer, dass wir in 2 oder 3 Monaten um den Klassenerhalt zittern müssen. Um das zu verhindern, müssen wir schnell in Tritt kommen. Die Testspielergebnisse und Trainingsleistungen haben uns gezeigt, dass uns teils die nötige Ernsthaftigkeit für die Landesklasse fehlt, was Sascha, mich und einige Spieler auf Deutsch gesagt mächtig ankotzt."

Die ersten Spiel der Rückrunde werden mitunter zeigen ob die Maßnahmen des Trainergespanns gefruchtet haben. Die Generalprobe im Testspiel gegen Empor Weimar (4:2) gelang zumindest auch dem FC Borntal, der in der Rückrunde ohne Maximilian Rast auskommen muss. Der Angreifer wechselte zum SC Weimar. Auf der Zugangsseite konnte man aber auch zwei Spieler für sich gewinnen, die Freytag jedoch nicht ausreichen, wie er zugibt. "Mit Saned und David zwei junge Spieler gekommen, die uns auf den Außen weiterhelfen sollen. Generell hätten wir uns aber zwei bis drei Neuzugänge mehr gewünscht, da die Personaldecke bei uns breiter gestrickt sein könnte."

Die Einschätzung zum kommenden Gegner ist wenig überraschend, denn man ist darauf gefasst, dass der FSV sich die verlorenen Punkte wiederholen möchte. "Die Mannschaft hat sich im Laufe der Saison augenscheinlich deutlich weiterentwickelt. Wir gehen davon aus, dass Sömmerda bei Weitem nicht so abwartend agiert wie im Hinspiel und schnell zeigen möchte, wer der Favorit in dem Spiel ist. Aber vielleicht schaffen wir es, sie mit einer angepassten Taktik zu überraschen." so Sören Freytag. Man darf gespannt sein welche Taktik er und sein Trainerkollege Sascha Ehrhardt gegen die Wölfe aus der Schublade holen.