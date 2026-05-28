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Gelingt dem TuS Bonndorf der Befreiungsschlag?
Der TuS Bonndorf hat in der Fußball-Landesliga die SG Eintracht Neukirch-Gütenbach zu Gast
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Marco Morath (links) will mit dem TuS Bonndorf einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. – Foto: Wolfgang Scheu
Der TuS Bonndorf hat in der Fußball-Landesliga die SG Eintracht Neukirch-Gütenbach zu Gast. Mit einem Sieg könnte ein vorentscheidender Schritt in Richtung Klassenerhalt getan werden.
In der Rückrunde liefern die Bonndorfer ab. Zur Winterpause hatten sie gerade einmal 16 Punkte eingefahren, als Drittletzter wurde der Absturz in der Kreisliga A immer mehr zu einem realen Szenario. Seither arbeitete sich das Team von Trainer Björn Schlageter, der zu diesem Zeitpunkt das Ruder übernahm, nach vorn und steht nun drei Spieltage vor Schluss auf Rang neun. Doch ein sanftes Ruhekissen ist das keinesfalls, die Löwenstädter sind noch nicht gerettet. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.