Gelingt dem TuS Bonndorf der Befreiungsschlag?

Marco Morath (links) will mit dem TuS Bonndorf einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. – Foto: Wolfgang Scheu

In der Rückrunde liefern die Bonndorfer ab. Zur Winterpause hatten sie gerade einmal 16 Punkte eingefahren, als Drittletzter wurde der Absturz in der Kreisliga A immer mehr zu einem realen Szenario. Seither arbeitete sich das Team von Trainer Björn Schlageter, der zu diesem Zeitpunkt das Ruder übernahm, nach vorn und steht nun drei Spieltage vor Schluss auf Rang neun. Doch ein sanftes Ruhekissen ist das keinesfalls, die Löwenstädter sind noch nicht gerettet. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.