Gelingt dem SV Baiersbronn auch gegen Gültlingen ein Coup?

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald steht ganz im Zeichen packender Duelle im Titelkampf wie auch im Tabellenkeller. Spitzenreiter Gültlingen muss beim Aufsteiger aus Baiersbronn bestehen.

Heute, 19:30 Uhr TSF Dornhan SV Althengstett

Der heutige Freitagabend eröffnet den Spieltag mit einem Kellerduell, das für beide Teams von enormer Bedeutung ist. Der Absteiger TSF Dornhan will nach der 1:3-Niederlage in Felldorf dringend punkten, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. Emre Karademir hatte per Foulelfmeter für Dornhan getroffen, doch am Ende reichte es nicht. Der SV Althengstett kommt dagegen mit viel Selbstvertrauen. Beim 5:2-Heimerfolg über Ahldorf/Mühlen zeigte die Mannschaft eine starke Moral. Nach 0:2-Rückstand drehten Savino Marotta per Foulelfmeter, Martin Spindler, Patriot Behramaj und Edvin Saipi mit ihren Treffern das Spiel. Mit nun 13 Punkten ist Althengstett auf dem Vormarsch – in Dornhan soll der nächste Schritt folgen. ---

Morgen, 15:30 Uhr SV Baiersbronn SV Gültlingen

Der SV Baiersbronn empfängt den Tabellenführer SV Gültlingen. Baiersbronn feierte zuletzt einen beachtlichen 2:1-Auswärtssieg beim Aufstiegsfavoriten Wittendorf. Rico Finkbeiner und Kevin Braun sorgten mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit für den Coup. Der SV Gültlingen zeigte beim 3:1 gegen Eutingen seine Klasse. Luca Bukowski traf doppelt, Philipp Schweitzer steuerte das zweite Tor bei. Mit 20 Punkten aus neun Spielen führt Gültlingen die Tabelle an. In Baiersbronn wartet nun eine schwierige Aufgabe, denn beide Teams befinden sich in starker Form. ---

Abstiegskampf pur: Die SG Ahldorf/Mühlen empfängt Schlusslicht TSV Möttlingen. Ahldorf/Mühlen verlor zuletzt mit 2:5 in Althengstett, trotz einer frühen 2:0-Führung durch Raphael Hopf und Tobias Schmollinger. Nun soll zuhause die Wiedergutmachung folgen. Der TSV Möttlingen erkämpfte sich zuletzt ein 1:1 gegen Dornstetten. Nach frühem Rückstand sorgte Gürkan Köymen in der Schlussminute für den Ausgleich. Beide Teams trennen nur drei Punkte – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel steht bevor. ---

Für den VfL Nagold II geht es nach der 1:2-Niederlage in Oberreichenbach darum, nun zu punkten. Stefan Vujicic und Emir Redzepagic trafen zuletzt, doch trotz starker Leistung reichte es nicht zum Punktgewinn. Der 1. FC Altburg holte beim 1:1 gegen Sulz einen wertvollen Zähler. Paul Eckert traf spät zum Ausgleich. Mit 15 Punkten liegt Altburg im gesicherten Mittelfeld, will aber den Anschluss nach oben wahren. Ein intensives Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten. ---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr VfR Sulz FV GW Ottenbronn

Der Tabellendritte VfR Sulz empfängt den Zwölften aus Ottenbronn. Sulz spielte zuletzt 1:1 in Altburg, Mohammad Aldebsawi erzielte dabei den Führungstreffer. Mit nur einer Niederlage aus neun Spielen ist Sulz weiter schwer zu schlagen. Der FV GW Ottenbronn kassierte beim 1:4 gegen Gechingen eine Pleite, trotz früher Führung durch Lukas Weber. Die Defensive stand unter Druck – in Sulz braucht das Team eine klare Steigerung, um etwas Zählbares mitzunehmen. ---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Gechingen SV Wittendorf

Die Sportfreunde Gechingen überzeugten beim 4:1 in Ottenbronn. Nach frühem Rückstand trafen Ruben Joao Baptista, Edison Behramaj, Steffen Honigmann und Jonathan Tommasi in einer starken zweiten Halbzeit. Mit diesem Sieg steht Gechingen auf Rang fünf. Der SV Wittendorf verlor überraschend mit 1:2 gegen Baiersbronn. Patrick Möhrle traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch nur zwei Minuten später besiegelte Kevin Braun die Niederlage. Wittendorf will im Auswärtsspiel in Gechingen Wiedergutmachung leisten – ein Topduell mit offenem Ausgang. ---

Der SV Eutingen will nach dem 1:3 in Gültlingen zurück in die Spur finden. Kai Sieb traf spät per Foulelfmeter, doch insgesamt fehlte die Durchschlagskraft. Mit 15 Punkten aus neun Spielen steht das Team dennoch ordentlich da. Die SGM Felldorf/Bierlingen zeigte beim 3:1 gegen Dornhan eine reife Leistung. Philipp Fischer brachte sein Team früh in Führung, Thomas Baur und Mario Noll machten in der Nachspielzeit alles klar. Beide Mannschaften sind punktgleich – ein spannendes Mittelfeldduell ist garantiert. ---

Aufsteiger gegen Aufsteiger heißt es in Dornstetten. Die Gastgeber erkämpften zuletzt ein 1:1 in Möttlingen. Philipp Kilian brachte Dornstetten früh in Führung, am Ende musste man sich jedoch mit einem Punkt begnügen. Die SG Oberreichenbach/Würzbach dagegen siegte mit 2:1 gegen Nagold II. Johannes Neuweiler brachte sein Team in Front, Stefan Vujicic glich aus, ehe Emir Redzepagic den Sieg perfekt machte. Beide Teams spielen bislang eine starke Saison – der Sieger könnte sich im oberen Tabellendrittel festsetzen.

