Gelingt dem SSV Reutlingen ein Befreiungsschlag?

Ein Kellerduell mit hoher Bedeutung

Der SSV Reutlingen steht nach 18 Spieltagen mit 20 Punkten auf Rang 13. Die Lage bleibt angespannt, denn die Tabelle ist im unteren und mittleren Bereich extrem eng. Türkspor Neckarsulm folgt direkt dahinter mit 19 Punkten auf Platz 14. Ein Sieg würde den SSV weiter stabilisieren und Abstand auf die Abstiegsränge schaffen. Gleichzeitig gilt es, den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren.

Der SSV kommt mit Ärger und Mut aus dem Villingen-Spiel

Das 1:1 gegen den FC 08 Villingen am vergangenen Wochenende fühlte sich für den SSV Reutlingen eher wie eine verpasste Chance an. Vor 650 Zuschauern brachte Johannes Wally die Mannschaft in der 61. Minute in Führung. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit traf Marcel Sökler zum 1:1-Ausgleich. Der SSV zeigte eine gute Leistung, musste aber erneut einen späten Rückschlag verkraften.

Das Hinspiel: Ein 1:1 mit bitterem Beigeschmack

Das erste Aufeinandertreffen mit Türkspor Neckarsulm endete 1:1 – ein Ergebnis, das dem SSV damals zu wenig erschien. Vor 450 Zuschauern brachte Riccardo Gorgoglione Reutlingen in der 26. Minute in Führung. Der SSV verteidigte kompakt, geriet jedoch in der 63. Minute durch einen Foulelfmeter, verwandelt von Cristian Gilés Sanchez, aus der Ruhe. Die Mannschaft musste sich am Ende mit dem Remis zufriedengeben.

Was Reutlingen braucht: Konsequenz und Konzentration

Trainer Marvin Petzschner wird auf ein strukturiertes Auftreten setzen müssen. Eine stabile Defensive ist dabei ebenso entscheidend wie mutiges Spiel nach vorne. Der SSV braucht diesmal nicht nur Engagement, sondern auch Effizienz – denn jeder Fehler kann gegen einen kämpferischen Gegner wie Neckarsulm teuer werden.

Ein Heimsieg, der neue Energie bringen könnte

Mit einem Erfolg könnte der SSV Reutlingen nicht nur die Tabelle freundlicher erscheinen lassen, sondern auch emotional wichtige Stabilität gewinnen. Die Mannschaft hat gegen Villingen gezeigt, dass sie spielerisch und kämpferisch auf einem guten Weg ist. Nun gilt es, diese Leistung über 90 Minuten auf den Platz zu bringen und die eigenen Fans mit einem Heimsieg zu belohnen.