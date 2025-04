Gelingt dem SC Lüstringen gegen den SC Glandorf der erste Saisonsieg?

Dass der SC Lüstringen längst abgestiegen ist, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Für den SC stehen aktuell bereits die Vorbereitungen für den Neustart in der Kreisliga an. In der laufenden Spielzeit geht einzig und allein darum, sich noch möglichst mit erhobenen Hauptes aus der Bezirksliga Weser-Ems zu verabschieden. Der jüngste Auftritt gegen TuS Hilter machte dabei ein wenig Mut. Zwar ging auch dieses Spiel verloren, dafür hielt man lange Zeit dagegen und musste sich am Ende nur mit 1:3 geschlagen geben. Eine Niederlage in dieser Höhe ist mittlerweile, so hart muss man es ausdrücken, ein akzeptables Ergebnis – zu oft gab es Klatschen in ganz anderen Dimensionen. Anders sieh es hingegen bei den Gästen aus Glandorf aus. Der Tabellenelfte konnte sich mit dem Sieg in Wallenhorst ein wenig von den Abstiegsplätzen befreien, brauch aber weiterhin Punkte. Die Glandorfer sind in 2025 richtig gut drauf und konnten sich nach und nach aus dem ganz tiefen Tabellenkeller befreien. Der Sieg in Wallenhorst war bereits der vierte in Stück und auch das Hinspiel gegen Lüstlingen sollte Mut für das anstehende Rückspiel machen. Damals führten die Lüstringer zwar früh mit 1:0, letztendlich gab es aber einen ungefährdeten 10:2-Erfolg für den SC Glandorf. Vieles spricht am Mittwoch für einen erneuten Sieg der Glandorf, wenn doch der SC Lüstringen sich keineswegs aufgeben wird und alles für eine Überraschung tun wird.

Anpfiff ist am Mittwoch um 19:00 Uhr in Lüstringen.