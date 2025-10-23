Gelingt A1-Junioren der erste Heimsieg?

Hoch eingeschätzte (SG) SV Oberhatzkofen erscheint am Samstag auf der Schulsportanlage. ----- Am 7. Spieltag der A-Junioren Kreisliga Donau-Laaber empfängt die (SG) TSV Langquaid den derzeitigen Tabellendritten (SG) SV Oberhatzkofen, der jedoch mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den FC Mainburg die Spielklasse anführen würde. Die Gäste haben alle drei bisherigen Auswärtsspiele für sich entscheiden können und wollen - mit ihrem Torjäger Elias Hutzler (6) an der Spitze - auch von den zuhause noch sieglosen Langquaidern die Punkte mitnehmen. Das von Achim Lauerer, John Mayerhofer und Andreas Müller betreute Team hat seine Vorzüge im Vorwärtsgang, wobei Linus Lauerer (4 Tore), Tim Schultes (4), Korbinian Köglmeier (3) und Philipp Mayerhofer (3) immer wieder für Tore gut sind. Stabilisierungsbedarf besteht hingegen in der Defensive, die sich auch gegen diesen Gegner auf ihre Kernaufgabe konzentrieren sollte. Können Dominik Eder & Co. im und um den eigenen Strafraum die Kontrolle ausüben wie zuletzt beim 5:1 in Mallersdorf - Torschützen: Korbinian Köglmeier, Linus Lauerer, Daniel Rieger, Maxi Stieber, Luka Vukovic - und beim 1:1 gegen den Spitzenreiter Kelheim, sollte auch den Rottenburger Vorstädtern Paroli geboten werden können. Spielbeginn unter der Leitung von Schiedsrichter Andreas Schreml (SV Saal) ist am Samstag, 25. Oktober, bereits um 11.30 Uhr auf dem Schulsportplatz an der Kelheimer Straße.