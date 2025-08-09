 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligavorschau
Für Nils Benner (l.) und die SG Sinn/Hörbach geht es am Sonntag gegen die SG Aartal um drei Derbypunkte. © Lorenz Pietzsch
Gelingt A-Ligist SG Sinn/Hörbach der Sechs-Punkte-Start?

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Von „Auftakt nach Maß“ bis „klassischer Fehlstart“ ist alles drin, wenn die SG Sinn/Hörbach die SG Aartal in der Fußball-A-Liga Dillenburg empfängt. Das sagen die beiden Trainer +++

Sinn. Die einen träumen vom Sechs-Punkte-Start, die anderen wollen ihr Punktekonto an Spieltag zwei der Fußball-A-Liga Dillenburg zu füllen beginnen. Gemeinsam ist der SG Sinn/Hörbach und der SG Aartal die Vorfreude auf ein spannendes Derby, das wir ab 15 Uhr bei Fußball Live übertragen. Und für das beide Trainer einen klaren Plan haben.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

