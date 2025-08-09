Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gelingt A-Ligist SG Sinn/Hörbach der Sechs-Punkte-Start?
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Von „Auftakt nach Maß“ bis „klassischer Fehlstart“ ist alles drin, wenn die SG Sinn/Hörbach die SG Aartal in der Fußball-A-Liga Dillenburg empfängt. Das sagen die beiden Trainer +++
Sinn. Die einen träumen vom Sechs-Punkte-Start, die anderen wollen ihr Punktekonto an Spieltag zwei der Fußball-A-Liga Dillenburg zu füllen beginnen. Gemeinsam ist der SG Sinn/Hörbach und der SG Aartal die Vorfreude auf ein spannendes Derby, das wir ab 15 Uhr bei Fußball Live übertragen. Und für das beide Trainer einen klaren Plan haben.