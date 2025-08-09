Gelingt A-Ligist SG Sinn/Hörbach der Sechs-Punkte-Start?

Sinn. Die einen träumen vom Sechs-Punkte-Start, die anderen wollen ihr Punktekonto an Spieltag zwei der Fußball-A-Liga Dillenburg zu füllen beginnen. Gemeinsam ist der SG Sinn/Hörbach und der SG Aartal die Vorfreude auf ein spannendes Derby, das wir ab 15 Uhr bei Fußball Live übertragen. Und für das beide Trainer einen klaren Plan haben.