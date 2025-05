Gelernt bei Guardiola: „Echte Nordler“ übernehmen in München-Lerchenau

Gibt mit 37 in der Bezirksliga Nord weiter Vollgas: Karl-Heinz Lappe. – Foto: FuPa/Johannes Traub

Die Nachfolge von Michael Westermair als Trainer des SV Nord-Lerchenau ist geklärt. Das Duo Peter Zeussel und Kalle Lappe übernimmt den Bezirksligisten.

München – Nach sieben Jahren war Schluss. Michael Westermair stand vergangenes Wochenende beim 2:0-Sieg gegen Srbija München zum letzten Mal als Trainer an der Seitenlinie des SV Nord München-Lerchenau. In Zukunft wird das Trainerduo Peter Zeussel und Karl-Heinz Lappe die Geschicke des Bezirksligisten übernehmen. Die beiden Spätdreißiger kickten beide in der laufenden Saison noch aktiv für den SV – und können bei ihren Einheiten künftig auf Erfahrungen von Trainings unter Pep Guardiola zurückgreifen. Sportliche Leitung erhofft sich neuen Impuls von Spielertrainer-Duo

Der Grund für den Trainerwechsel ist für Lerchenaus sportlichen Leiter Felix Kirmeyer schnell erklärt. „Wir wollten einen neuen Impuls für die Mannschaft“, sagt der 35-Jährige im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern. Und so wurde der amtierende Trainer Michael Westermair nach sieben erfolgreichen Jahren inklusive Aufstieg in die Bezirksliga am Saisonende verabschiedet. Die Suche nach einem neuen Trainer verlief zuvor gewissenhaft im Stile eines echten Castings. „Wir hatten einen Fragenkatalog für potenzielle Trainer, wollten unter anderem neue taktische Impulse“, erzählt Kirmeyer. Am besten gefallen haben den Verantwortlichen des SV schlussendlich die Antworten von einem, der schon da war. Peter Zeussel, der in den vergangenen Saisons bereits als spielender Co-Trainer aktiv war, überzeugte. Schon vor einem Jahr wurde der 38-Jährige von Kirmeyer gefragt, ob er sich irgendwann den Posten an der Seitenlinie des SV vorstellen könne. Aus dem „irgendwann“ wurde schließlich ein „jetzt“. Zeussels Antwort: Ein klares Ja!

Torjäger Kalle Lappe wird Co-Trainer – und bringt Pep-Guardiola-Erfahrungen mit Sein Gehilfe war ebenfalls schnell gefunden: SVNL-Torjäger Karl-Heinz Lappe, der in der kommenden Saison als spielender Trainerassistent weiter auf Torejagd gehen wird. „Die Jungs kennen den Verein, sind echte Nordler und verkörpern die Werte des Vereins zu 100 Prozent“, schwärmt Kirmeyer. Beide sind seit Jahren Teil der ersten Mannschaft, spielten außerdem bereits als junge Burschen im Verein. Das Ziel von sportlicher Leitung und Trainerteam ist dabei klar: Eine bessere Saison spielen als die eben beendete, als der SV lange gegen den Abstieg spielte und sich letztlich mit einem Mittelfeldplatz zufriedengeben musste.

Er konnte sich von den ganz Großen etwas abschauen: Karl-Heinz Lappe (ganz links im Bild) im FC Bayern-Training unter Carlo Ancelotti. – Foto: imago sportfotodienst