Gelegenheit zum Nachlegen: Geretsried gegen sieglose Schwabmünchner

Das Augenmerk auf eine stabilere Defensive wollen David Luburic (li.) und der TuS Geretsried im Heimspiel gegen Schwabmünchen legen. – Foto: Hans Lippert

Nach vier Spielen stehen für das Team von Trainer Emanuel Baum vier Niederlagen (0:1 in Kottern, 1:5 bei 1860 München II, 1:2 in Pipinsried, 1:3 gegen Heimstetten). Die jüngste Pleite nimmt Grelics zum Anlass, Respekt einzufordern. „Sie sind trotz Unterzahl und Rückstand noch richtig nachgegangen und waren nah am Ausgleich. Da war kein Leistungsabfall, ähnlich wie bei uns“ zieht der Geretsrieder Übungsleiter Parallelen zum eigenen Spiel gegen Schwaig.

„Nachlegen“ lautet die Devise beim TuS Geretsried für die Partie gegen den TSV Schwabmünchen am Samstag (14 Uhr). Mit dem 2:1-Sieg gegen den FC SF Schwaig am vergangenen Spieltag hat die Truppe von Martin Grelics ordentlich Selbstvertrauen getankt. Daran sollte es also gegen den Aufsteiger aus der Landesliga Südwest nicht fehlen. Allerdings mag der TuS-Coach nicht ausschließen, dass der eine oder andere Akteur den Gegner angesichts der eigenen Erfolge womöglich auf die leichte Schulter nimmt. „Das ist die Gefahr dabei“, warnt Grelics beim Blick auf den völlig misslungenen Saisonstart des TSV.

Grelics will in der Defensive stabiler stehen

Angesichts von null Punkten in der vorläufigen Bilanz liegt der Druck natürlich beim Gegner, der nach einer herausragenden Saison mit 18 Punkten Vorsprung im Frühjahr die Landesliga hinter sich ließ, nachdem man ein Jahr zuvor noch in der Relegation an Geretsried (4:0, 1:2) gescheitert war. „Es gibt ja bekanntlich kein einfaches Spiel und ich denke, es wird ausgeglichen werden können“, gibt sich Grelics mit Prognosen zurückhaltend. Natürlich wolle man die Partie möglichst schnell auf die eigene Seite ziehen. Dafür soll in erster Linie eine „noch stabilere Defensive“ sorgen. „Das ist weiterhin ein Thema: Gegentore minimieren, da müssen wir weiter dran arbeiten“, fordert der Trainer. Die zwei Klatschen vom Saisonauftakt mit jeweils fünf Gegentoren wirken noch nach, wenngleich sich die Abwehr zuletzt deutlich verbessert gezeigt hat. Das gilt auch für die Offensive, die erheblich von der Genesung des Angriffsduos Belmin Idrizovic und Srdan Ivkovic profitiert. „Die zwei haben schon ihre Qualitäten, die letztlich den Unterschied machen können“, sagt Grelics. Er legt aber auch gesteigerten Wert auf die Feststellung, dass den jüngsten Erfolgen „eine absolute Teamleistung“ zugrunde gelegen habe: „Die zwei tun uns brutal gut, aber es wäre zu einfach, es auf sie zu beschränken.“

Personell entspannt sich die Situation beim TuS weiter. Gegen Schwabmünchen rechnet der Trainer wieder fest mit Daniel Krebs; ein leichtes Fragezeichen stand vor dem Abschlusstraining noch hinter dem Mitwirken von Alexander Bazdrigiannis. Und möglicherweise feiert sogar Edin Hyseni mit ein paar Minuten Einsatzzeit sein Comeback: Der torgefährliche Rechtsaußen hatte sich zu Beginn der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss zugezogen (bereits den zweiten in seiner jungen Karriere) und war komplett ausgefallen. Inzwischen nimmt er wieder am Mannschaftstraining teil. „Athletisch muss er noch viel arbeiten“, bremst Grelics vorschnelle Erwartungen. „Aber er ist auf einem guten Weg.“