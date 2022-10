Geldstrafe und Auflagen für Eintracht Hildburghausen Am vergangenen Mittwoch befasste sich das Sportgericht des Thüringer Fußball-Verbands (TFV) mit den Vorfällen nach einer Partie der Landesklasse 3.

In Erfurt fand am Mittwochabend (26.10.22) eine Verhandlung des Sportgerichts des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) zu Vorfällen beim Spiel der Landesklasse 3 zwischen dem FSV 06 Eintracht Hildburghausen (Beklagter) und dem FSV 06 Ohratal am 02.10.22 statt. Dabei ging es um den körperlichen Angriff gegen einen Schiedsrichterassistenten nach Spielschluss, den mangelnden Ordnungsdienst und das Bespucken eines Gästespielers beim Aufwärmen. In der knapp zweistündigen Verhandlung kamen sowohl der Unparteiische und der betroffene Assistent (Zeugen) als auch Vertreter des Spiel- und Schiedsrichterausschusses des Verbandes sowie Verantwortliche vom FSV 06 Eintracht Hildburghausen zu Wort.

Der Vorsitzende des Sportgerichts, Bernd Kruse, verkündete danach dieses Urteil:

„Wegen einer besonders schweren Tätlichkeit gegen den Schiedsrichterassistenten, dem nicht funktionierenden Ordnungsdienst in dieser Situation und einer Unsportlichkeit gegen Gästespieler verhängt das Sportgericht des TFV gegen den FSV 06 Eintracht Hildburghausen eine Geldstrafe in Höhe von 2.500,- Euro.

Als Auflagen werden erteilt: