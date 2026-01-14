Geldstrafe für TSV Hambach nach Spielabbruch

Wegen Beleidigungen hat der Schiedsrichter im November eine A-Liga-Partie an der Bergstraße abgebrochen. Für den Tabellenletzten TSV Hambach hat das gravierende Folgen. Der Verein muss als Verursacher des Spielabbruchs gegen TG Jahn Trösel nicht nur die 0:3-Spielwertung hinnehmen, sondern eine hohe Geldstrafe zahlen. Auch wenn das Verbandsgericht den Fall nur als „leichten Spielabbruch“ einordnete.

