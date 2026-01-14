Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Urteil gegen den TSV Hambach nach Spielabbruch. – Foto: Thomas Rinke
Geldstrafe für TSV Hambach nach Spielabbruch
Wegen Beleidigungen hat der Schiedsrichter eine A-Liga-Partie an der Bergstraße abgebrochen +++ Das sind die Folgen für den Tabellenletzten TSV Hambach.
Wegen Beleidigungen hat der Schiedsrichter im November eine A-Liga-Partie an der Bergstraße abgebrochen. Für den Tabellenletzten TSV Hambach hat das gravierende Folgen. Der Verein muss als Verursacher des Spielabbruchs gegen TG Jahn Trösel nicht nur die 0:3-Spielwertung hinnehmen, sondern eine hohe Geldstrafe zahlen. Auch wenn das Verbandsgericht den Fall nur als „leichten Spielabbruch“ einordnete.