Geldsegen für Haching, TSV 1860 und Ingolstadt: Trio dominiert DFB-Nachwuchsfördertopf

Nachbar TSV 1860 folgt mit 256.000 Euro und der FC Ingolstadt mit 245.000 Euro. Damit nehmen die bayerischen Vereine die Spitzenplätze in der Förderverteilung ein. 804.000 Euro der insgesamt 2,36 Millionen Euro wandern nach Oberbayern. Auf dem letzten Platz befindet sich übrigens Alemannia Aachen mit lediglich 97,72 Euro – mit massivem Rückstand auf die Konkurrenz.

Mit knapp 303.000 Euro erhält die SpVgg Unterhaching den höchsten Betrag aus dem Nachwuchsfördertopf. Für die Vorstädter, die nach dem Abstieg künftig in der Regionalliga Bayern spielen, stellt dies eine enorm wichtige Einnahmequelle dar. Jedoch wird hiermit aufgezeigt, dass die Spielvereinigung in der vergangenen Saison ihre Philosophie auf eigenen Nachwuchs und junge Spieler zu setzen, nicht konsequent durchgezogen hat. Denn: Im Vorjahr erzielte der Münchner Vorstadt-Klub noch eine Rekordsumme von 760.000 Euro . Hinzukommt, dass die Hachinger zum vorerst letzten Mal ein Stück vom Kuchen abbekommen, da der Fördertopf nur für Drittligisten gilt.

Fördervolumen steigt auf drei Millionen

Die Fördermittel werden auf Basis zweier Kriterien vergeben: dem Vorhandensein eines Nachwuchsleistungszentrums und den Einsatzzeiten von jungen Spielern mit deutscher Staatsangehörigkeit im U-21-Alter. Insgesamt wurden 2,36 Millionen Euro an die Drittligisten ausgeschüttet. Im kommenden Jahr soll das Fördervolumen auf knapp drei Millionen Euro erhöht werden.

Die bayerischen Vereine profitieren nun erheblich von dieser Unterstützung und können ihre Nachwuchsarbeit weiter stärken. Auch die Bedeutung der 3. Liga für die Entwicklung von Talenten hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. So entfielen in der vergangenen Saison 30 Prozent der Gesamteinsatzminuten auf Spieler unter 23 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Die Verteilung aus dem Nachwuchsfördertopf im Überblick: