Geldsegen für Haching: Aaron Keller wechselt in die 2. Bundesliga

Aaron Keller bleibt in der 2. Bundesliga: Nach seiner Leihe an den SSV Ulm zieht es den 21-Jährigen zur SpVgg Greuther Fürth.

Unterhaching – Geldsegen für die SpVgg Unterhaching. Aaron Keller wechselt zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth . Wie „Sky“ berichtet, wurde mit der SpVgg Unterhaching eine komplette Einigung über einen Transfer des 21-Jährigen erzielt. Demzufolge fließen etwa 700 000 Euro Ablöse an Haching.

Aaron Keller war in der vergangenen Saison an den SSV Ulm ausgeliehen und machte mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Neben Fürth, das nun den Zuschlag erhält, waren auch Hertha BSC, der BSC Young Boys und der Grasshopper Club Zürich an dem hochtalentierten Offensivspieler interessiert.

Am heutigen Mittwoch kehrt die SpVgg Unterhaching auf den Trainingsplatz zurück. Ab 14:00 Uhr trainiert das Team das erste Mal gemeinsam im uhlsportPARK. Damit beginnt eine intensive Vorbereitung auf die Regionalliga Bayern, die offiziell am 24. Juli mit dem Eröffnungsspiel startet.