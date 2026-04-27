 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Geldsegen für FSV Landau und 1. FC Viechtach

Die beiden niederbayerischen Klubs profitieren vom DFB-Bonusprogramm und erhalten eine Förderung für ihre beiden ehemaligen Spielerinnen Marie Gmeineder und Katharina Bauer

von PM BFV / ts · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser
von links nach rechts: Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann, Schriftführerin und Ehrenamtsbeauftragte Melanie Fröschl, Vorstand Finanzen Wolfgang Müller (FSV Landau/Isar), Vorsitzende Verbands-Frauen- und Mädchenausschuss, Sandra Hofmann.
von links nach rechts: Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann, Schriftführerin und Ehrenamtsbeauftragte Melanie Fröschl, Vorstand Finanzen Wolfgang Müller (FSV Landau/Isar), Vorsitzende Verbands-Frauen- und Mädchenausschuss, Sandra Hofmann. – Foto: Philipp Schmatloch/BFV

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
KL Straubing
KL Isar-Rott
Landau
Viechtach
Marie Gmeineder
Marie Gmeineder
Katharina Bauer
Katharina Bauer

Als Anerkennung für die engagierte Nachwuchsarbeit an der Basis haben Vizepräsident Jürgen Pfau, Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann und Sandra Hofmann, Vorsitzende des Verbands-Frauen- und Mädchenausschusses des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), auf der Sportanlage des TV 1861 Ingolstadt die diesjährigen DFB-Bonusschecks an zwölf bayerische Vereine überreicht. Die finanzielle Förderung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) würdigt die entscheidende Rolle der Heimatvereine, in denen Spielerinnen und Spieler die Grundlagen für ihre spätere Laufbahn legen. Hier werden Talente entdeckt, ausgebildet und nachhaltig entwickelt – oft über mehrere Jahre hinweg.

Voraussetzung für die Auszeichnung ist daher auch, dass die Nachwuchsspielerinnen und -spieler mindestens zwei Spielzeiten für ihren jeweiligen Verein im Einsatz waren, bevor sie den Sprung in eine deutsche Juniorinnen- oder Junioren-Nationalmannschaft geschafft haben. Aus Niederbayern gehören Marie Gmeineder, die 18-Jährige ist für den FC Bayern München aktiv, und Katharina Bauer, die in der zweiten Liga beim FC Ingolstadt 04 unter Vertrag steht, zu den Preisträgerinnen, für die ihre Jugendvereine FSV Landau bzw. 1. FC Viechtach stattliche Summen (4200 & 3700 Euro) kassieren.

40.450 Euro für zwölf bayerische Vereine

Insgesamt überreichten Hofmann und Weißmann 40.450 Euro an zwölf bayerische Vereine. Die Mittel aus dem „Bonussystem für Amateurvereine“ sind klar zweckgebunden und fließen ausschließlich in die Nachwuchsarbeit vor Ort. Berücksichtigt wurden dabei Spielerinnen und Spieler, die in der Saison 2024/25 erstmals für ein Juniorinnen- oder Junioren-Länderspiel nominiert worden waren.


von links nach rechts: Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann, Jugendleiter Xaver Bauer, Jugendtrainer Matthias Schlecht (1. FC Viechtach), Vorsitzende Verbands-Frauen- und Mädchenausschuss, Sandra Hofmann.
von links nach rechts: Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann, Jugendleiter Xaver Bauer, Jugendtrainer Matthias Schlecht (1. FC Viechtach), Vorsitzende Verbands-Frauen- und Mädchenausschuss, Sandra Hofmann. – Foto: Philipp Schmatloch/BFV


Dank für die Ausbildung der bayerischen Top-Talente

"Jede Karriere beginnt auf den Plätzen unserer Amateurvereine – dort, wo engagierte ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer die ersten Schritte begleiten und aus Talent echte Perspektive formen. Ohne diese tägliche Hingabe an der Basis würden viele Spielerinnen und Spieler ihren Weg in Leistungszentren oder gar in die Nachwuchs-Nationalmannschaften nie finden. Die Bonusschecks sind deshalb mehr als eine finanzielle Unterstützung: Sie sind ein Dankeschön an all jene, die mit Kompetenz, Leidenschaft und Überzeugung junge Menschen fördern“, erklärt Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann.

Übersicht der bayerischen Vereine und der ausgebildeten Talente:

  • ASV Cham (Katharina Bauer, 1950 Euro)
  • ASV Cham (Elias Decker, 2700 Euro)
  • FC Ingolstadt 04 (Elias Decker, 2200 Euro)
  • FC Ingolstadt 04 (Deniz Zeitler, 5200 Euro)
  • TV 1861 Ingolstadt (Deniz Zeitler, 2200 Euro)
  • 1. FC Viechtach (Katharina Bauer, 3700 Euro)
  • FC Stein bei Nürnberg (Cem Halaco, 1200 Euro)
  • FC 1920 Gundelfingen (Samira di Lauro, 2700 Euro)
  • FSV Landau/Isar (Marie Gmeineder, 4200 Euro)
  • FV Illertissen (Sophie Klein, 1200 Euro)
  • TSV 1860 München (Manuel Curic, 4200 Euro)
  • TSV 1860 München (Leeron Danioko, 1200 Euro)
  • TSV München-Milbertshofen (Manuel Curic, 1450 Euro)
  • TSV München-Milbertshofen (Erblin Osmani, 2200 Euro)
  • TSV Petting (Quirin Rackl, 2950 Euro)
  • TSV 1863 Krumbach (Philipp Eckle, 1200 Euro)