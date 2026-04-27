Geldsegen für FSV Landau und 1. FC Viechtach Die beiden niederbayerischen Klubs profitieren vom DFB-Bonusprogramm und erhalten eine Förderung für ihre beiden ehemaligen Spielerinnen Marie Gmeineder und Katharina Bauer von PM BFV / ts · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser

von links nach rechts: Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann, Schriftführerin und Ehrenamtsbeauftragte Melanie Fröschl, Vorstand Finanzen Wolfgang Müller (FSV Landau/Isar), Vorsitzende Verbands-Frauen- und Mädchenausschuss, Sandra Hofmann. – Foto: Philipp Schmatloch/BFV

Als Anerkennung für die engagierte Nachwuchsarbeit an der Basis haben Vizepräsident Jürgen Pfau, Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann und Sandra Hofmann, Vorsitzende des Verbands-Frauen- und Mädchenausschusses des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), auf der Sportanlage des TV 1861 Ingolstadt die diesjährigen DFB-Bonusschecks an zwölf bayerische Vereine überreicht. Die finanzielle Förderung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) würdigt die entscheidende Rolle der Heimatvereine, in denen Spielerinnen und Spieler die Grundlagen für ihre spätere Laufbahn legen. Hier werden Talente entdeckt, ausgebildet und nachhaltig entwickelt – oft über mehrere Jahre hinweg.



Voraussetzung für die Auszeichnung ist daher auch, dass die Nachwuchsspielerinnen und -spieler mindestens zwei Spielzeiten für ihren jeweiligen Verein im Einsatz waren, bevor sie den Sprung in eine deutsche Juniorinnen- oder Junioren-Nationalmannschaft geschafft haben. Aus Niederbayern gehören Marie Gmeineder, die 18-Jährige ist für den FC Bayern München aktiv, und Katharina Bauer, die in der zweiten Liga beim FC Ingolstadt 04 unter Vertrag steht, zu den Preisträgerinnen, für die ihre Jugendvereine FSV Landau bzw. 1. FC Viechtach stattliche Summen (4200 & 3700 Euro) kassieren.

40.450 Euro für zwölf bayerische Vereine





Insgesamt überreichten Hofmann und Weißmann 40.450 Euro an zwölf bayerische Vereine. Die Mittel aus dem „Bonussystem für Amateurvereine“ sind klar zweckgebunden und fließen ausschließlich in die Nachwuchsarbeit vor Ort. Berücksichtigt wurden dabei Spielerinnen und Spieler, die in der Saison 2024/25 erstmals für ein Juniorinnen- oder Junioren-Länderspiel nominiert worden waren.







von links nach rechts: Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann, Jugendleiter Xaver Bauer, Jugendtrainer Matthias Schlecht (1. FC Viechtach), Vorsitzende Verbands-Frauen- und Mädchenausschuss, Sandra Hofmann. – Foto: Philipp Schmatloch/BFV