Geldsegen für FSV Landau und 1. FC Viechtach

Als Anerkennung für die engagierte Nachwuchsarbeit an der Basis haben Vizepräsident Jürgen Pfau, Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann und Sandra Hofmann, Vorsitzende des Verbands-Frauen- und Mädchenausschusses des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), auf der Sportanlage des TV 1861 Ingolstadt die diesjährigen DFB-Bonusschecks an zwölf bayerische Vereine überreicht. Die finanzielle Förderung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) würdigt die entscheidende Rolle der Heimatvereine, in denen Spielerinnen und Spieler die Grundlagen für ihre spätere Laufbahn legen. Hier werden Talente entdeckt, ausgebildet und nachhaltig entwickelt – oft über mehrere Jahre hinweg.
Voraussetzung für die Auszeichnung ist daher auch, dass die Nachwuchsspielerinnen und -spieler mindestens zwei Spielzeiten für ihren jeweiligen Verein im Einsatz waren, bevor sie den Sprung in eine deutsche Juniorinnen- oder Junioren-Nationalmannschaft geschafft haben. Aus Niederbayern gehören Marie Gmeineder, die 18-Jährige ist für den FC Bayern München aktiv, und Katharina Bauer, die in der zweiten Liga beim FC Ingolstadt 04 unter Vertrag steht, zu den Preisträgerinnen, für die ihre Jugendvereine FSV Landau bzw. 1. FC Viechtach stattliche Summen (4200 & 3700 Euro) kassieren.
40.450 Euro für zwölf bayerische Vereine
Insgesamt überreichten Hofmann und Weißmann 40.450 Euro an zwölf bayerische Vereine. Die Mittel aus dem „Bonussystem für Amateurvereine“ sind klar zweckgebunden und fließen ausschließlich in die Nachwuchsarbeit vor Ort. Berücksichtigt wurden dabei Spielerinnen und Spieler, die in der Saison 2024/25 erstmals für ein Juniorinnen- oder Junioren-Länderspiel nominiert worden waren.
Dank für die Ausbildung der bayerischen Top-Talente
"Jede Karriere beginnt auf den Plätzen unserer Amateurvereine – dort, wo engagierte ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer die ersten Schritte begleiten und aus Talent echte Perspektive formen. Ohne diese tägliche Hingabe an der Basis würden viele Spielerinnen und Spieler ihren Weg in Leistungszentren oder gar in die Nachwuchs-Nationalmannschaften nie finden. Die Bonusschecks sind deshalb mehr als eine finanzielle Unterstützung: Sie sind ein Dankeschön an all jene, die mit Kompetenz, Leidenschaft und Überzeugung junge Menschen fördern“, erklärt Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann.
Übersicht der bayerischen Vereine und der ausgebildeten Talente: