Geldner kurz vor Schluss: TSG Backnang ringt Oberachern nieder

Starker Beginn der Gastgeber Backnang erwischte einen guten Start und ging in der 19. Minute durch Lukas Glaser mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft wirkte in dieser Phase entschlossen und nutzte ihre Spielanteile konsequent. Kurz vor der Pause legte die TSG nach: Ali Ferati verwandelte in der 40. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Mit dieser Führung hatte sich Backnang eine klare Ausgangslage für die zweite Halbzeit geschaffen.

Oberachern meldet sich zurück

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Spiel jedoch deutlich. Oberachern verkürzte in der 54. Minute durch Marin Stefotic auf 1:2 und brachte damit neue Spannung in die Partie. Die Gäste blieben nun präsenter und kamen in der 62. Minute durch Maximilian Weiß zum 2:2. Aus Backnanger Sicht war damit ein komfortabler Vorsprung innerhalb weniger Minuten aufgebraucht.

Der Spielverlauf kippt erneut

Nach dem Ausgleich stand die Partie wieder offen. Backnang musste sich neu ordnen und verhindern, dass das Spiel vollständig auf die Seite der Gäste kippte. Die TSG blieb im Spiel und hielt die Partie trotz des Verlusts der Führung offen. Je länger das Spiel dauerte, desto klarer wurde, dass ein einzelner Moment über Sieg oder Punktverlust entscheiden würde.