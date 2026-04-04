Geldner kurz vor Schluss: TSG Backnang ringt Oberachern nieder

Die TSG Backnang hat am 26. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Gegen den SV Oberachern gewann die Mannschaft vor 200 Zuschauern mit 3:2 und setzte damit ein deutliches Zeichen im engen Mittelfeld der Tabelle. Schiedsrichter Kadir Yagci aus Seitingen-Oberflacht leitete eine Partie, in der Backnang zunächst klar führte, den Vorsprung dann aber wieder einbüßte. Erst in der Schlussphase fand die TSG die entscheidende Antwort.
Starker Beginn der Gastgeber
Backnang erwischte einen guten Start und ging in der 19. Minute durch Lukas Glaser mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft wirkte in dieser Phase entschlossen und nutzte ihre Spielanteile konsequent. Kurz vor der Pause legte die TSG nach: Ali Ferati verwandelte in der 40. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0. Mit dieser Führung hatte sich Backnang eine klare Ausgangslage für die zweite Halbzeit geschaffen.
Oberachern meldet sich zurück
Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Spiel jedoch deutlich. Oberachern verkürzte in der 54. Minute durch Marin Stefotic auf 1:2 und brachte damit neue Spannung in die Partie. Die Gäste blieben nun präsenter und kamen in der 62. Minute durch Maximilian Weiß zum 2:2. Aus Backnanger Sicht war damit ein komfortabler Vorsprung innerhalb weniger Minuten aufgebraucht.
Der Spielverlauf kippt erneut
Nach dem Ausgleich stand die Partie wieder offen. Backnang musste sich neu ordnen und verhindern, dass das Spiel vollständig auf die Seite der Gäste kippte. Die TSG blieb im Spiel und hielt die Partie trotz des Verlusts der Führung offen. Je länger das Spiel dauerte, desto klarer wurde, dass ein einzelner Moment über Sieg oder Punktverlust entscheiden würde.
Späte Entscheidung mit Wirkung
Dieser Moment kam in der 88. Minute. Julian Geldner erzielte das 3:2 und sicherte Backnang damit einen späten, aber wichtigen Heimsieg. Für die TSG war das nicht nur wegen des Spielverlaufs ein wertvoller Erfolg, sondern auch mit Blick auf die Tabelle: Mit nun 33 Punkten verbessert sich Backnang auf Rang elf und vergrößert den Abstand zur Abstiegszone. Nach einer Partie mit mehreren Wendungen blieb der entscheidende Treffer damit auf Seiten der Gastgeber.