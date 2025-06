"Geld ist nicht alles": Ossendorfs Blitz-Rückkehr in die Kreisliga B

Germania Ossendorf sprang innerhalb von drei Jahren von der Kreisliga D bis in die B-Klasse. Ein Gespräch über Leidenschaft statt Geld, fehlende Zweite und den Plan, auch eine Liga höher zu überraschen.

Vor der Saison 2021/22 kickte Germania Ossendorf noch in Kölns unterster Spielklasse. Jetzt, nur drei Spielzeiten später, kehrt der Stadtteilklub erstmals seit 2016 in die Kreisliga B zurück. Der jüngste Schritt gelang als Vizemeister: Platz 2, 57 Punkte, nur vier Niederlagen – genügend, um das Aufstiegsrecht zu ziehen.

„Wenn man sich anschaut, wo wir herkommen und was wir diese Saison gemeinsam geleistet haben", blickt ein sichtlich stolzer Trainer Taha Tekin zurück auf die vergangene Saison. "Für mich als Trainer ist das mehr als ein sportlicher Erfolg – das ist der Beweis, dass Teamgeist, Wille und Zusammenhalt Berge versetzen können – Geld ist nicht alles!“

Zum letzten Mal war Germania Ossendorf in der Saison 2015/16 in der B-Liga. – Foto: Verein

Erfolg ohne großen Etat

Germania arbeitet ausschließlich mit Eigengewächsen und Studenten, bezahlt keine Prämien. „Wir machen viel aus wenig“, betont Tekin. Genau darin liege die Stärke: „Das zeigt, dass hier unglaublich viel über Leidenschaft, Zusammenhalt und Charakter funktioniert.“

Neue Liga, alte Tugenden

Die B-Klasse wird härter, doch Tekin glaubt an sein Team: "Natürlich wissen wir, dass die Kreisliga B eine neue Hausnummer ist. Aber genau das macht uns aus: Wir wachsen aus der Situation heraus.“ Entscheidend sei der Start. „Daher heißt es jetzt: bescheiden bleiben und weiter arbeiten – das ist die Ossendorfer Mentalität.“

In der vergangenen Saison zog Germania die zweite Mannschaft aus der Kreisliga D zurück; ein Comeback in 2025/26 ist nicht geplant. Alle Ressourcen fließen in das B-Liga-Projekt.

Ausblick

Ob die Minimalisten auch eine Klasse höher bestehen, bleibt offen. Sicher ist nur: Ossendorf reist als Außenseiter an – und das gefällt dem Coach:„Wir haben in drei Jahren den Aufstieg in die Kreisliga B geschafft und das mit wirklich begrenzten Mitteln.“

Die Konkurrenz sollte gewarnt sein: Mehrfach hat diese Truppe bewiesen, dass Leidenschaft Lücken im Budget schließen kann.