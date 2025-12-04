Gelbrote Kartenflut in Wilhelmsruh - GW Neukölln liefert

Veritas geht im ersten Durchgang nach gut einer Viertelstunde in Führung, als Özkan das 0:1 erzielt. Wenig später legt Uslucan den zweiten Treffer nach und stellt noch vor der Pause auf 0:2 – mit diesem Ergebnis geht es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel bleibt Veritas spielbestimmend. Özkan erhöht in der Mitte der zweiten Hälfte mit seinem zweiten Tor des Abends auf 0:3. In der Schlussphase schrauben Aydin und Zimmer das Ergebnis weiter nach oben und sorgen für den klaren 0:5-Endstand. Durch den Auswärtssieg kommt der Spandauer FC Veritas nun auf 30 Punkte und setzt sich in der Tabelle der Bezirksliga-Staffel 2 auf den zweiten Platz, direkt hinter Spitzenreiter Stern Marienfelde II. Sparta Lichtenberg II bleibt mit 13 Punkten im unteren Mittelfeld hängen.

