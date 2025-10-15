Gelbe Karte Plus: Regelverstoß bei Verbandsliga-Duell?

Bad Kreuznach. Eine Viertelstunde war im Verbandsligaspiel zwischen Eintracht Kreuznach und dem VfB Bodenheim absolviert, da hatte der Schiedsrichter einen wichtigen Auftritt, der anschließend für Gesprächsstoff sorgen sollte.

Was war passiert? Eintrachtler Levi Mukamba und sein VfB-Gegenspieler Pedro Miguel Teixeira Agrela waren bei einem intensiven Zweikampf in- und anschließend aneinandergeraten. Der Bodenheimer hakelte und maulte, Mukamba schubste. Unnötig, aber auch nichts Ungewöhnliches im Fußball. Als Konsequenz aus dieser Aktion zeigte Manuel Abbondanza die Gelbe Karte. So weit, so gut. Für Unverständnis sorgte allerdings die Tatsache, dass der Unparteiische vom Wiesbadener Klub SC Kohlheck auch noch zehn Minuten Zeitstrafe draufpackte. Diese Strafe ist laut Regelwerk in einem solchen Fall nämlich gar nicht vorgesehen.

