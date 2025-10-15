 2025-10-15T07:32:12.069Z

Im Nachfassen
Schiedsrichter Manuel Abbondanza vom Hessischen Fußballverband schickte Pedro Teixeira (rechts) und Levi Mukamba nach einer Viertstunde für zehn Minuten vom Platz. Sehr zum Ärger auch von Eintracht-Trainer Thorsten Effgen.
Schiedsrichter Manuel Abbondanza vom Hessischen Fußballverband schickte Pedro Teixeira (rechts) und Levi Mukamba nach einer Viertstunde für zehn Minuten vom Platz. Sehr zum Ärger auch von Eintracht-Trainer Thorsten Effgen. – Foto: Mario Luge

Gelbe Karte Plus: Regelverstoß bei Verbandsliga-Duell?

Bei der Partie Eintracht Kreuznach gegen Bodenheim verhängt der Schiedsrichter eine Zeitstrafe +++ Diese ist in einer solchen Situation nicht vorgesehen und fordert nun wohl auch den Verband

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga Südwest
SG Eintracht Bad Kreuznach
Bodenheim
Levi Mukamba
Levi Mukamba
Pedro Miguel Teixeira Agrela
Pedro Miguel Teixeira Agrela

Bad Kreuznach. Eine Viertelstunde war im Verbandsligaspiel zwischen Eintracht Kreuznach und dem VfB Bodenheim absolviert, da hatte der Schiedsrichter einen wichtigen Auftritt, der anschließend für Gesprächsstoff sorgen sollte.

Was war passiert? Eintrachtler Levi Mukamba und sein VfB-Gegenspieler Pedro Miguel Teixeira Agrela waren bei einem intensiven Zweikampf in- und anschließend aneinandergeraten. Der Bodenheimer hakelte und maulte, Mukamba schubste. Unnötig, aber auch nichts Ungewöhnliches im Fußball. Als Konsequenz aus dieser Aktion zeigte Manuel Abbondanza die Gelbe Karte. So weit, so gut. Für Unverständnis sorgte allerdings die Tatsache, dass der Unparteiische vom Wiesbadener Klub SC Kohlheck auch noch zehn Minuten Zeitstrafe draufpackte. Diese Strafe ist laut Regelwerk in einem solchen Fall nämlich gar nicht vorgesehen.

Was die Vereine und ein Schiedsrichter-Experte dazu sagen und ob die Entscheidung womöglich zu einem Protest führt, lest Ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
3
1
+Video

Aufrufe: 015.10.2025, 10:00 Uhr
Mario Luge Autor