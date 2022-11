Gelb-Rote Karte war „Knackpunkt“: Haching dreht Spiel in Illertissen SpVgg biegt 1:3-Halbzeitrückstand um in 4:3-Sieg

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching dreht das Auswärtsspiel beim FV Illertissen nach einer völlig verkorksten ersten Halbzeit noch in einen 4:3 (1:3)-Sieg um. Eine Punktlandung mit einem späten Siegtor der SpVgg hat eine Auswärtsniederlage des zuletzt elf Mal in Serie ungeschlagenen Spitzenreiters der Regionalliga Bayern verhindert. Einen 1:3-Rückstand zur Halbzeitpause münzte die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner dank einer starken zweiten Hälfte noch in einen Last-Minute-Erfolg um.

Hachings Top-Torjäger Patrick Hobsch krönte letztlich nach massiven Umstellungen zur zweiten Halbzeit den knappen Sieg mit einem verwandelten Foulelfmeter kurz vor Spielende. „Wir sind glücklich, dass es so aufgegangen ist“, meinte ein sichtlich erleichterter Trainer.

"Waren in allen Belangen unterlegen": Sandro Wagner über die erste Halbzeit

In der ersten Hälfte war das Hachinger Spielkonzept überhaupt nicht aufgegangen. Der Plan Wagners, der für die Partie die drei Spieler Viktor Zentrich, Sebastian Maier und Boipelo Mashigo im Vergleich zur Vorwoche neu in die Startelf beordert hatte, funktionierte gegen starke Illertissener gar nicht. Weder in der Offensive noch in der Defensive. „Wir waren überhaupt nicht im Spiel und waren in allen Belangen unterlegen“, monierte der Haching-Trainer.

Ausgerechnet der ansonsten sehr ballsichere Maier war es, der nach einem Ballverlust als letzter Mann für das frühe 0:1 durch Hannes Pöschl sorgte (2.). Nach einem knapp über das Tor gezielten Kopfball von Hachings Niclas Anspach (20.) leistete sich auf der Gegenseite auch SpVgg-Talent Maurice Krattenmacher einen groben Fehler, den Illertissen aufgrund einer starken Parade von Torwart René Vollath allerdings noch nicht zum 2:0 ausnutzen konnte (25.).

Wenig später war der Hachinger Schlussmann dann aber machtlos, als Yannick Glessing einen Konter zum zweiten Tor für die Heimelf vollendete (32.). Ein sehenswerter Fallrückzieher von Manuel Stiefler brachte die Gäste zwar wieder auf 1:2 heran (44.). Doch im direkten Gegenzug markierte Pöschl mit seinem zweiten Treffer das 3:1 für die Hausherren (45.).

Hobsch mit Siegtreffer in Nachspielzeit: Haching siegt nach schlechter ersten Halbzeit