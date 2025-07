Gelb-Rote Karte kehrt in die Kreise zurück

Darmstadt. Auf die Fußball-Vereine in Hessen kommen zur neuen Saison Neuerungen im Regelwerk zu. So wird das Schiedsrichter-Pflichtsoll erneut geändert. Im Jahr 2021 hatte der Hessische Fußball-Verband (HFV) umfangreiche Änderungen beschlossen, wonach nicht mehr die Anzahl der Schiedsrichter je Verein relevant war. Vielmehr war nun die Anzahl von Spielleitungen in Abhängigkeit der vom Verein gemeldeten Mannschaften sowie der jeweiligen Ligazugehörigkeit der Maßstab. So müssen zum Beispiel für die Mannschaften der Verbandsklassen 30 Spielleitungen je Saison erbracht werden. Nun erfolgt die Anpassung, wonach bei einer oder mehreren gemeldeten D-Junioren-Teams insgesamt nur zehn Spielleitungen erforderlich sind – bislang waren es pro D-Junioren-Mannschaft jeweils zehn.

Im ersten Jahr, in dem die Zahl der benötigten Spielleitungen nicht erreicht wird, kommt es zu einer Strafe von zehn Euro je nicht erfüllter Spielleitung bei den Verbandsklassen (Hessen-, Verbands- und Gruppenligen) und fünf Euro ab der Kreisoberliga abwärts. Wird in der darauffolgenden Saison das Schiedsrichter-Pflichtsoll erneut nicht erfüllt, verdoppeln sich die Geldstrafen und die erste Aktivenmannschaft bekommt einen Punkt abgezogen. Spielgemeinschaften werden künftig den anderen Mannschaften gleichgestellt. Diese konnten bislang auch mit mehr als einem Punkt Abzug bestraft werden.

Eine wesentliche Änderung erwartet die Vereine in den unteren Klassen: Bislang wurde in einem Pilotprojekt in der Kreisoberliga und den Kreisligen mit einer Zeitstrafe (zehn Minuten) gearbeitet. Diese Regelung ist nun ersatzlos gestrichen worden. Wie in den oberen Ligen gibt es künftig wieder die Gelb-Rote Karte. Dieser Platzverweis hat – wie in den Verbandsklassen – nun auch auf Kreisebene zur Folge, dass der bestrafte Spieler für die folgende Partie gesperrt ist.

Der Verbandsspielausschuss des HFV begründet dies mit der Vereinheitlichung. Zudem erhofft sich der Verband einen erzieherischen Effekt. Unberücksichtigt bleibt, dass gerade in den untersten Spielklassen eine Vielzahl von Vereinen mit personellen Problemen zu kämpfen haben. Die werden durch Gelb-Rot-Sperren möglicherweise noch verschärft. Die neue Saison wird Aufschluss liefern, ob diese Anpassung nicht ein Eigentor des HFV war.

Eine weitere Änderung betrifft die Trainerlizenz in den Verbandsklassen. Neu ist, dass die Gruppenliga-Trainer Inhaber einer C-Lizenz sein müssen. Für die Trainer der Hessen- und Verbandsliga ist wie bisher eine B-Lizenz erforderlich. Für die Gruppenliga-Trainer gilt eine Übergangsfrist, sollten sie aktuell noch keine entsprechende Lizenz haben: Bis zum Ende der Saison 2025/26 müssen die Betroffenen gegenüber dem jeweiligen Klassenleiter die Lizenz nachweisen.