Gelb-Rot trotz nur einer Gelben: Kurioser Schiri-Fehler in der Kreisklasse

Glück für Uffing. Der Platzverweis blieb ohne Folgen. – Foto: Tamara Rabuser

Der SV Uffing gewinnt 1:0 gegen Erling-Andechs. Doch ein Platzverweis sorgt für Verwirrung und Proteste auf dem Platz.

Im Nachhinein konnten die Uffinger das Missverständnis aufklären. Mayr wurde wohl versehentlich die Gelbe von Teamkollege Leo Rathgeb zugeschrieben, im Spielbericht wurde der Fehler korrigiert. „Bei dem Endstand kann ich das mit Humor nehmen“, berichtet ein erleichterter Sebastian Graf und fügt hinzu: „Anders wäre es sehr ärgerlich gewesen.“

Die finalen Minuten der Partie laufen, da begeht Dominik Mayr ein Foul, wofür er die Gelbe Karte sieht. Eigentlich kein Problem, doch plötzlich folgt die Rote hinterher. Beim SV Uffing fallen sie aus allen Wolken, ist der Spieler doch gar nicht vorbelastet gewesen. Aber sämtliche Proteste verpuffen, Mayr muss den Platz mit Gelb-Rot verlassen, obwohl er nur einmal Gelb gesehen hatte. Immerhin: Der SVU rettete zu zehnt den 1:0-Vorsprung gegen den TSV Erling-Andechs und damit den Auftaktsieg zur Rückrunde in der Fußball-Kreisklasse über die Zeit.

SV Uffing brauchte lange Zeit ins Spiel zu kommen

So durfte sich der Coach über den geglückten Auftakt freuen, bei dem seine Mannen erst lange vergeblich den roten Faden suchten und dann nicht für klare Verhältnisse sorgten. „30 Minuten sehr überschaubar“, kommentierte Graf den Beginn. Dann bekam der SVU die Kurve, ließ kurz nach der Pause das 1:0 folgen – Florian Popp steht goldrichtig bei einer Flanke, die zuvor durch Freund und Feind rutschte – und kontrollierte fortan die Partie.

Zwar ließen die Gastgeber den Tabellenneunten am Leben, doch dessen einziges Mittel (lange Bälle) brachte den SVU nicht wirklich in Bedrängnis. Da zeitgleich die Konkurrenten aus Wielenbach und Antdorf patzten, sprach Graf von „drei Punkten, die Gold wert sind“.