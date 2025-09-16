Gelb-Rot statt Zeitstrafe – die ersten Reaktionen Verbandsschiedsrichterchef Klaus Holz äußert sich außerdem zur Einführung der fünf „Wechselvorgänge“ in den Amateurklassen der Fußballer

Neue Fußball-Saison, neue Regeln oder Veränderungen. Zur laufenden Spielzeit wurde hessenweit die bei den Aktiven auf Kreisebene bestehende Option einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe und die Fünf-Minuten-Strafe im Jugendbereich abgeschafft. Stattdessen kommt die Gelb-Rote-Karte zum Einsatz, die bei den Aktiven bereits ab der Gruppenliga aufwärts galt und mit der Sperre für ein Spiel verbunden war und ist. Genauso verhält es sich jetzt auch bei den Spielen der Aktiventeams: Ampelkarte gleich Sperre für das nächste Punktspiel, während Gelb-Rot bei der Jugend keine Sperre nach sich zieht. Darüber hinaus wurde die Regelung mit fünf „Wechselvorgängen“ installiert. Bedeutet: Ausgewechselte Spieler dürfen wieder eingewechselt werden – in Summe in bis zu fünf Vorgängen. Abschaffung der Zeitstrafen, neue Wechselbestimmung – wie ist das angelaufen?

Klaus Holz, Vorsitzender des Verbandsschiedsrichter-Ausschusses, sagt: „Viele von uns Schiedsrichtern hätten die Zeitstrafe in ihrer bisherigen Anwendung gerne behalten, auch ich. Leider konnte die Pilotphase aufgrund der DFB-Vorgaben nicht verlängert werden. Eine Fortsetzung der Anwendung der Zeitstrafe hätte bedeutet, sie nur noch für die vier Vergehen Simulieren, Reklamieren, Spielverzögerung und unsportliches Täuschen bei der Strafstoßausführung) anzuwenden, nicht aber zum Beispiel bei Foulspielen. Dies hielten wir für schwierig und von daher war der Wechsel zur Gelb-Roten-Karte aus unserer Sicht richtig.“

Der 60-jährige Rauenthaler, früher Zweitliga-Referee und Assistent in der Bundesliga, sieht die Umstellung nunmehr als geglückt an: „Die Umsetzung hat sehr gut geklappt, mir sind keine Fälle bekannt, in denen die Zeitstrafe noch angewendet wurde. Lediglich in einem Fall wurde Gelb-Rot gegen einen Platzordnerobmann ausgesprochen, was regeltechnisch nicht möglich ist, da er nicht zum Betreuerstab gehört. Positiv zu bewerten ist zudem, dass wir in Hessen von der Jugend bis zum Senioren- und Frauenspielbetrieb mit Gelb-Rot erstmalig seit vielen Jahren einheitlich verfahren.“



Insgesamt zehn Wechselvorgänge können Spielfluss hemmen

Auch mit Blick auf die fünf Wechselvorgänge zieht Klaus Holz ein erstes positives Fazit mit hessenweit sehr guter Umsetzung. Allerdings: „Persönlich stören mich vielfach, insbesondere in der zweiten Halbzeit, die vielen Unterbrechungen, wenn es im Extremfall zu zehn einzelnen Auswechselvorgängen kommt, hier verlieren wir sehr viel Spielzeit und der Spielfluss wird sichtbar gehemmt beziehungsweise unterbunden. Aus meiner Wahrnehmung wird das Wiedereinwechseln hauptsächlich in den unteren Spielklassen angewendet. In den höheren Spielklassen ab Gruppenliga und Verbandsliga wird hiervon nur wenig Gebrauch gemacht, in der Regel werden hier ‚frische‘ Spieler eingewechselt.“

Dworschak: Gelb-Rot mit Sperre hat erzieherischen Effekt

Matthias Dworschak, vergangene Runde in der Kreisoberliga als Coach der SG Heftrich/Niederseelbach unterwegs, jetzt Trainer des Verbandsligisten SG Walluf, findet generell die Option von fünf Wechselmöglichkeiten „klasse“, hegt aber auch Bedenken, dass ab der 70. Minute dadurch der Spielrhythmus leiden kann. Seine Idee: Alles in drei Wechselvorgängen zusammenfassen. Etwa mit dem Tausch von zwei Mal zwei Spielern und noch einem weiteren. Oder der Option, einmal vier Spieler auf einen Schlag zu wechseln, plus einem weiteren Tausch. Was Gelb-Rot auf Kreisebene angeht, sieht darin „einen erzieherischen Effekt“, der Spieler müsse bewusst sein, dass dies zu einer Sperre führt und er dadurch vielleicht seinen Platz im Team verlieren könne.

Hackl: Gelb-Rot ohne Sperre wäre besser gewesen

Max Hackl, Sportlicher Leiter der SG Meilingen, war „grundsätzlich kein Freund der Zeitstrafe“. Generell könne man mit der Einführung der Gelb-Roten Karte leben, sagt er, schränkt aber ein: „Was ich absolut unsinnig finde, ist das Spiel Sperre danach. Es gibt sicherlich Mannschaften, die einfach ein Problem haben, wenn einzelne Spieler fehlen. Wie schnell hat man wegen kleiner Zupfer vielleicht einfach mal Gelb-Rot kassiert. Deshalb wäre ich dafür gewesen, es so wieder einzuführen, wie es vor der Zeitstrafe war. Mit Gelb-Rot als reiner Strafe für den Rest des Spiels. Es ist Amateursport, wir sind keine Profis.“