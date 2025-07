Gelb-Rot, Rot und Alexander Hagl: Landshut kassiert Seebach

Ob es sich um ein Top-Spiel handelte, wird erst der weitere Saisonverlauf zeigen. Was hingegen bereits jetzt feststeht, ist, dass sich die SpVgg Landshut und der TSV Seebach am Dienstagabend ein top Spiel lieferten, das alles hatte, was eben derartige Partien ausmachen. Es gab u.a. zwei Platzverweise für die Gäste, und es gab mit Alexander Hagl auf Seiten der "Spiele" einen Helden des Tages. Die Stimmen zur Begegnung des 1. Spieltages, die aufgrund der Pokalbegegnung der Landshuter vor knapp zwei Wochen hat verlegt werden müssen...

Max Maier (Sportlicher Leiter, Landshut): "Vor allem war es ein aufopferungsvoller Kampf. Beide Teams haben richtig gut verteidigt - und aus meiner Sicht hatten wir etwas mehr Spielanteile. Kurz vor der Pause die Szene, in der der Schiedsrichter für den Gegner Rot zückt. Wenige haben gesehen, wie es wirklich war. Deshalb möchte ich den Platzverweis auch nicht bewerten. In Überzahl hatten wir nach der Pause das Spiel schon in der Hand, wobei Seebach dauerhaft gefährlich ist mit der Qualität, die es hat. Nach der absolute berechtigten Gelb-Roten Karte haben wir das Spiel leider in Hektik verfallen lassen. Wir haben und durch viele Nickligkeiten anstecken lassen, sodass wir zum Schluss zittern mussten. Über 90 Minuten haben wir allerdings eine super Leistung gezeigt und wir freuen uns über den Sieg."