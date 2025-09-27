Die Spieler der DJK Vilzing durften nach einer roten und einer gelb-roten Karte ab Minute 56 mit nur noch neun Mann auf dem Platz verweilen - und verloren am Ende mit 0:2 in Eichstätt. – Foto: Julien Christ/Scheuring

Gelb-Rot nach einem »Hey!«: Vilzing verliert zu neunt gegen Eichstätt 11. Spieltag in der Regionalliga Bayern: Siebte Saison-Niederlage für die Huthgarten-Kicker +++ Trainer Thorsten Kirschbaum hadert mit Schiedsrichter-Entscheidungen Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern DJK Vilzing Eichstätt

Himmelhoch jauchzend noch während der Woche - und schon wieder zu Tode betrübt! Die DJK Vilzing konnte nach dem 1:0-Coup vor 1.700 Zuschauern gegen die Profi-Reserve des FC Bayern München am vergangenen Dienstag heute nicht nachlegen. Gegen Aufsteiger VfB Eichstätt, dem amtierenden Meister der Bayernliga-Nord, musste sich die Kirschbaum-Elf am Ende mit 0:2 im Hirsch-Sportpark auf fremdem Geläuf geschlagen geben. Zwar hatte Nik Leipold die erste Großchance für die Huthgarten-Kicker nach einer knappen Viertelstunde, doch nur kurz darauf erhielten auch die Hausherren ihre Möglichkeiten zur Führung. Eine erste Schlüsselszene aus Vilzinger Sicht folgte in Minute 33, als Thomas Haas nach einer Tätlichkeit die rote Karte sah. Beide Mannschaften gingen jedoch torlos in die Kabinen. Unmittelbar nach Wiederanpfiff gelang der Elf von Trainer Dominik Betz der Führungstreffer durch Pascal Schüttlers fünften Bude der Saison. Rund zehn Minuten später dann die zweite Schlüsselszene aus Sicht der Gäste: Jonas Goß muss mit Gelb-Rot vom Platz. In Unterzahl mit neun Mann war in der Folge für Weber, Jünger und Kollegen nichts mehr zu holen. Das 2:0 erzielte Eichstätts Mutove in der 60. Minute.

Das Spiel aus Sicht von Vilzings Trainer Trainer Thorsten Kirschbaum: "Die ersten halbe Stunde war's ein schönes Fußballspiel von beiden Seiten, wir sind gut reingekommen, hatten zwei ordentliche Torgelegenheiten. Dann gibt's die erste rote Karte, bei der keiner so richtig gesehen hat, was passiert ist. Ein angeblicher Stoß auf die Schulter, die Linienrichterin hat gemeint, dass das eine rote Karte ist, was wir akzeptieren mussten. Zu zehnt haben wir das 0:0 bis zur Pause dann halten können.

Nach der Halbzeit geraten wir nach einem langen Ball, bei dem wir uns nicht gut verhalten, in Rückstand. Die entscheidende Szene war der Platzverweis für unseren Spieler Jonas Goß. Der Ball kommt auf unseren Außenverteidiger Luis Bezjak, der mit offener Sohle attackiert wird vom Gegenspieler, mit sichtbarem Stollenabdruck auf Brust und Oberschenkel, was für mich einen klare rote Karte war. Da gibt's aus meiner Sicht wenig Spielraum. Jonas Goß hatte bereits eine gelbe Karte bekommen, schreit in der Szene 'Hey' - und bekommt dafür die gelb-rote Karte gezeigt. Zu neunt haben die Jungs dann zwar noch alles probiert, doch das Spiel war von da an gelaufen." Das Spiel aus Sicht von Tobias Grimm (Sportlicher Leiter VfB Eichstätt):"Bis zur roten Karte war's ein ausgeglichenes Spiel - sogar mit leichtem Feldvorteil für Vilzing. In Überzahl haben wir dann auch dementsprechend das Tor gemacht - und das 2:0 wenig später nachgelegt. Wir haben die Führung bis zum Ende verwaltet und verdient ins Ziel gebracht."