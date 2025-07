Gelb-Rot im Kreis - Brose findet es gut

Wiesbaden. Auf die Vereine in Hessen kommen zur neuen Saison Neuerungen im Regelwerk zu. Eine wesentliche Änderung erwartet die Vereine in den unteren Klassen: Bislang wurde in einem Pilotprojekt in der Kreisoberliga und den Kreisligen mit einer Zeitstrafe (zehn Minuten) gearbeitet. Diese Regelung ist nun ersatzlos gestrichen worden. Wie in den oberen Ligen gibt es künftig wieder die Gelb-Rote Karte. Dieser Platzverweis hat wie in den Verbandsklassen nun auch auf Kreisebene zur Folge, dass der bestrafte Spieler für die folgende Partie gesperrt ist.

Rheingau-Taunus-Fußballwart Erich Herbst sieht die vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zwischenzeitlich erwogene Modifizierung der Zeitstrafe, die nur noch bei vier bestimmten Kriterien von den Spielleitern angewendet werden sollte, als Kriterium der jetzt für Hessen getroffenen Entscheidung. „Da hätte doch keiner mehr durchgeblickt. Da ist mir Gelb-Rot lieber. Und die Vereine wissen, dass der entsprechende Spieler für das nächste Spiel gesperrt ist.“ Wäre es dabei geblieben, dass auch sofort eine Zehn-Minuten-Strafe möglich ist, hätte Herbst eine Fortführung der bisherigen Praxis keineswegs abgelehnt.

Zeitstrafe bei der Jugend wohl auch Auslaufmodell

In den hessischen Männer- und Frauen-Klassen führt damit Gelb-Rot in Pflichtspielen – also in Punkt- oder Pokalspielen – nunmehr zu einer Sperre für ein Spiel. Gelb-Rot bei Freundschaftsspielen ziehe keine Sperre nach sich, erläutert der Rheingauer Klaus Holz als Vorsitzender des Verbandsschiedsrichter-Ausschusses. Er geht davon aus, dass damit auch im Jugendbereich die dort bislang geltende Fünf-Minuten-Strafe nicht mehr gilt. Ein Beschluss hierzu stehe seitens des HFV noch aus. Gelb-Rot bei der Jugend, so könnte es kommen, solle aber keine Sperre nach sich ziehen. Was die hessischen Klassen bei den Aktiven angeht, sind nach letztjährigem Verbandstag-Beschluss in der neuen Runde maximal „fünf Auswechselvorgänge“ möglich, unabhängig davon, wie viele Ersatzspieler verfügbar sind.