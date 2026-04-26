Gelb-Rot gegen Niebauer: VfR Garching bricht nach der Pause ein

VfR Garching : SV N Lerchenau, 25.04.2026, Foto: Michalek Mike Niebauer – Foto: Dieter Michalek

Der VfR Garching hielt gegen den Tabellenführer nur 45 Minuten mit. Nach umstrittenen Platzverweisen kassierte das Team vier Gegentore.

Gegen den Tabellenführer wollte der VfR Garching seinen Negativlauf in der Bezirksliga stoppen. Das war wahrscheinlicher, als es das 1:4 (0:0) am Ende vermuten ließ. Eine Halbzeit lang war der VfR die bessere Mannschaft, aber nach der Niederlage kann man sich dafür nicht viel kaufen.

In der torlosen ersten Halbzeit machte der VfR vieles richtig und ließ mit seiner konzentrierten Defensive nichts zu. Die Schwarz-Weißen selbst hatten gute Möglichkeiten, und so wäre unter dem Strich eine Führung in Ordnung gegangen. Statt Toren gab es viel Farbe. Der Schiedsrichter zeigte früh Gelbe Karten – und genau die beiden Spieler erwischte es noch vor der Pause mit Gelb-Rot. Andreas Weiß von Nord-Lerchenau bekam zuerst Gelb-Rot (21.), was eine sehr harte Entscheidung war. In der letzten Minute des Durchgangs folgte dann der Garchinger Spielertrainer Mike Niebauer, der fassungslos war: „Ich hatte einen astreinen Zweikampf, und dazu wäre das erst mein zweites Foul im Spiel gewesen.“

Nach der Pause ging dann alles ganz schnell. Da kam der erste Torschuss der Gäste, und der wurde von Ex-Profi Karl-Heinz Lappe abgegeben. Der Ball schlug im Tor ein, und spätestens nach dem 0:2 zehn Minuten später von Thomas Winterer war die Partie entschieden. Dominik Besel (68.) und Edin Smajlovic (75.) erhöhten dann sogar auf 0:4, und das war dann der typische Auftritt eines Tabellenführers. Die Gäste aus dem Münchner Norden machten das Maximum aus einem durchschnittlichen Kick. Gottfried Agbavon machte nur noch das Ehrentor (81.). „Die zweite Hälfte von uns war zum Vergessen“, bilanzierte Mike Niebauer. Da gingen dann die Garchinger Köpfe nach unten und dem VfR fehlte der Mut, mit dem man Nord-Lerchenau 45 Minuten lang ziemlich gut im Griff hatte.