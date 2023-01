Erster Testspielsieg gleich beim Test-Auftakt für die Schaldinger. – Foto: Roland Wagner

Gelb-Rot für Radivojevic (!), ansonsten glückt Schaldings Test-Auftakt SV Schalding-Heining - SV Ried II 2:1 (1:0) +++ Knapper, verdienter Testspiel-Sieg gegen die "Jungen Wikinger"

Spiel eins im Jahr 2023. Und das gleich gegen die Bundesliga-Reserve des SV Ried - den nur 50km südlich benachbarten Regionalligisten. Die "Jungen Wikinger" hatten schon eine Trainingswoche mehr in den Knochen, schlugen sich beim 1:3 in der vergangenen Woche gegen die Bayern-Amateure mehr als achtbar. Auf dem Schaldinger Kunstgrün musste der Regionalliga-Fünfte nun aber die zweite Niederlage im zweiten Test einstecken...

Und die war letztlich auch verdient. Nur kurz hatte der SVR zu Gast im Passauer Westen das Zepter in der Hand. Nur in der kurzen Phase nach dem Seitenwechsel spielten die Innviertler druckvoll nach vorne. Ansonsten hielten die Schaldinger ihr Spieldrittel weitestgehend sauber. Erst im - deutlich stärkeren - zweiten Durchgang kam Ried überhaupt zu seiner ersten gefährlichen Torchance.



Und so brachte Fabian Schnabel seine Farben in Minute 36 in Front. Ballverlust Ried, provoziert vom hoch anlaufenden SVS. Schnabel macht Druck, Ried unterläuft der Fehlpass, direkt in die Füße von Dominik Weiß. Ballgewinn, schnell nach vorne, halblinks zu Fabi Schnabel, der eiskalt versenkt. Der SVS belohnte sich für sein frühes Pressing und eine durchaus starke erste Hälfte.





Klar, gingen in Testspiel Nummer eins auch immer wieder Bälle sehr früh verloren. Und so kam wenige Minuten nach dem Seitentausch auch Ried mal gefährlich in Position. Ebenfalls nach einem Ballverlust, Querpass vorm Schaldinger Tor. Und der Ausgleich war perfekt (51.). Aber Schalding, das zur Pause dreimal, insgesamt siebenmal, durchwechselte, steigerte sich ins Spiel zurück. Und traf nach einem Standard zur erneuten Führung.