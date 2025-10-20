 2025-10-15T11:43:40.576Z

Gelb-Rot, 9 Tore, Erster verliert: Wilder Schlagabtausch in Vaihingen

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die Übersicht des 8. Spieltags

Bezirksliga Stuttg./B
SV Rohrau
TV Darmsheim
Holzgerling.
Deckenpfronn

Ein wilder 8. Spieltag in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Der SV Vaihingen fegte Spitzenreiter TV Darmsheim mit 6:3 vom Platz und brachte die Tabelle durcheinander. Aufsteiger TSV Jahn Büsnau kämpfte sich zu einem knappen 2:1-Erfolg gegen den VfL Herrenberg, während der ASV Botnang beim 5:2 gegen den SV Nufringen seine Offensivqualitäten unter Beweis stellte. Die Spvgg 1897 Cannstatt und Croatia Stuttgart trennten sich torlos, und am Tabellenende bleibt der VfL Oberjettingen nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Bonlanden weiter sieglos.

---


Ein einzelnes Tor entschied ein zähes Kellerduell, das vom Kampf geprägt war. Max Horn erzielte in der 66. Minute den entscheidenden Treffer für die SpVgg Holzgerlingen. Der TSV Dagersheim, trotz engagierter Leistung, bleibt mit nur sieben Punkten tief im Tabellenkeller hängen. Holzgerlingen klettert mit dem Sieg auf Rang zwölf und verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf.

Do., 16.10.2025, 19:30 Uhr
TSV Musberg
TSV MusbergTSV Musberg
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen II
1
2
Abpfiff

Im Duell zweier Mittelfeldteams hatte der TV Echterdingen II das bessere Ende für sich. Johannes Kienzle brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, ehe Julien Kappeler (38.) für Musberg ausglich. Flon Ajvazi sorgte in der 62. Minute für den entscheidenden Treffer. Musberg verpasste den Anschluss an die obere Tabellenhälfte, während Echterdingen II mit 13 Punkten weiter im soliden Mittelfeld bleibt.

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
SV Deckenpfronn
SV DeckenpfronnDeckenpfronn
SV Rohrau
SV RohrauSV Rohrau
1
3

Der SV Rohrau bewies seine Auswärtsstärke und feierte einen verdienten Sieg in Deckenpfronn. Simon Müsel traf früh per Foulelfmeter (5.), ehe Kevin Wolf (35.) für die Gastgeber ausglich. Danach entschieden Björn Holz (56.) und ein Eigentor von Marvin Wolf (61.) die Partie. Rohrau festigt mit 14 Punkten Platz vier, während Deckenpfronn auf Rang elf stagniert.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
VfL Herrenberg
VfL HerrenbergVfL Herrenb.
2
1
Abpfiff

Der Aufsteiger aus Büsnau bleibt zu Hause eine Macht. Johannes Schneider (30.) und Marc Hetzel (62.) sorgten für eine beruhigende Führung, ehe Robin Diederichs (66.) verkürzte. Besonders bitter für den VfL Herrenberg: Steven Franguere scheiterte bereits in der 25. Minute per Foulelfmeter an Torwart Simon Hochschein. Büsnau rückt mit dem sechsten Saisonsieg auf Platz zwei vor, Herrenberg bleibt im unteren Mittelfeld.

Gestern, 15:00 Uhr
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
SV Nufringen
SV NufringenSV Nufringen
5
2

Ein Offensivfeuerwerk brannte der ASV Botnang gegen den SV Nufringen ab. Daniel Schweizer eröffnete per Elfmeter (5.), Rick Hachenbruch legte mit einem Doppelpack (35., 69.) nach. Für Nufringen trafen Matti Berner (45.+3) und Josia Schmolla (75.), doch Mateo Prajo (77.) und erneut Schweizer (90.+1) sorgten für klare Verhältnisse. Botnang springt mit nun zehn Punkten ins sichere Mittelfeld, Nufringen bleibt Achter.

Gestern, 15:00 Uhr
VfL Oberjettingen
VfL OberjettingenO´jettingen
SV Bonlanden
SV BonlandenSV Bonlanden
1
2
Abpfiff

Der VfL Oberjettingen bleibt das Sorgenkind der Liga. Yannic Poet brachte Bonlanden schon früh in Führung (3.), Agonis Berisha legte in der 76. Minute nach. Bugra Alp Karakum (85.) konnte nur noch verkürzen. Bonlanden festigt Rang neun, während Oberjettingen mit nur zwei Punkten weiter abgeschlagen am Tabellenende steht.

Gestern, 15:00 Uhr
Spvgg 1897 Cannstatt
Spvgg 1897 Cannstatt97 Cannstatt
Croatia Stuttgart
Croatia StuttgartCroatia Stgt
0
0
Abpfiff

Ein zähes, aber intensives Duell ohne Sieger: Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb das Stuttgarter Stadtduell torlos. Cannstatt verteidigte mit vierzehn Punkten Rang fünf, Croatia Stuttgart wartet nach acht Spielen weiterhin auf den ersten Sieg. Für beide Mannschaften war es ein Resultat, das mehr Frust als Freude auslöste.

Gestern, 15:30 Uhr
SV Vaihingen
SV VaihingenSV Vaihingen
TV Darmsheim
TV DarmsheimTV Darmsheim
6
3

In einem spektakulären Spitzenspiel setzte sich der SV Vaihingen mit Offensivpower gegen den Tabellenführer TV Darmsheim durch. Steffen Hirth traf zwar früh für die Gäste (4.), doch Toluwani Dreher-Adenuga (12.), Maximilian Eisentraut (30., 79.), Tyron Ferrari (45.), Marvin Dürr (45.+2) und Micha Müller (86.) drehten das Spiel eindrucksvoll. Für Darmsheim traf Simon Lindner doppelt (50., 85.), ehe Hirth in der 56. Minute Gelb-Rot sah. Vaihingen rückte damit bis auf drei Punkte an die Spitze heran, Darmsheim bleibt Tabellenführer – jedoch mit schwindendem Vorsprung.

