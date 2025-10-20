Gelb-Rot, 9 Tore, Erster verliert: Wilder Schlagabtausch in Vaihingen

---



Ein einzelnes Tor entschied ein zähes Kellerduell, das vom Kampf geprägt war. Max Horn erzielte in der 66. Minute den entscheidenden Treffer für die SpVgg Holzgerlingen. Der TSV Dagersheim, trotz engagierter Leistung, bleibt mit nur sieben Punkten tief im Tabellenkeller hängen. Holzgerlingen klettert mit dem Sieg auf Rang zwölf und verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf. Ein einzelnes Tor entschied ein zähes Kellerduell, das vom Kampf geprägt war. Max Horn erzielte in der 66. Minute den entscheidenden Treffer für die SpVgg Holzgerlingen. Der TSV Dagersheim, trotz engagierter Leistung, bleibt mit nur sieben Punkten tief im Tabellenkeller hängen. Holzgerlingen klettert mit dem Sieg auf Rang zwölf und verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf.



Im Duell zweier Mittelfeldteams hatte der TV Echterdingen II das bessere Ende für sich. Johannes Kienzle brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, ehe Julien Kappeler (38.) für Musberg ausglich. Flon Ajvazi sorgte in der 62. Minute für den entscheidenden Treffer. Musberg verpasste den Anschluss an die obere Tabellenhälfte, während Echterdingen II mit 13 Punkten weiter im soliden Mittelfeld bleibt. Im Duell zweier Mittelfeldteams hatte der TV Echterdingen II das bessere Ende für sich. Johannes Kienzle brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, ehe Julien Kappeler (38.) für Musberg ausglich. Flon Ajvazi sorgte in der 62. Minute für den entscheidenden Treffer. Musberg verpasste den Anschluss an die obere Tabellenhälfte, während Echterdingen II mit 13 Punkten weiter im soliden Mittelfeld bleibt.



Der SV Rohrau bewies seine Auswärtsstärke und feierte einen verdienten Sieg in Deckenpfronn. Simon Müsel traf früh per Foulelfmeter (5.), ehe Kevin Wolf (35.) für die Gastgeber ausglich. Danach entschieden Björn Holz (56.) und ein Eigentor von Marvin Wolf (61.) die Partie. Rohrau festigt mit 14 Punkten Platz vier, während Deckenpfronn auf Rang elf stagniert. Der SV Rohrau bewies seine Auswärtsstärke und feierte einen verdienten Sieg in Deckenpfronn. Simon Müsel traf früh per Foulelfmeter (5.), ehe Kevin Wolf (35.) für die Gastgeber ausglich. Danach entschieden Björn Holz (56.) und ein Eigentor von Marvin Wolf (61.) die Partie. Rohrau festigt mit 14 Punkten Platz vier, während Deckenpfronn auf Rang elf stagniert.



Der Aufsteiger aus Büsnau bleibt zu Hause eine Macht. Johannes Schneider (30.) und Marc Hetzel (62.) sorgten für eine beruhigende Führung, ehe Robin Diederichs (66.) verkürzte. Besonders bitter für den VfL Herrenberg: Steven Franguere scheiterte bereits in der 25. Minute per Foulelfmeter an Torwart Simon Hochschein. Büsnau rückt mit dem sechsten Saisonsieg auf Platz zwei vor, Herrenberg bleibt im unteren Mittelfeld. Der Aufsteiger aus Büsnau bleibt zu Hause eine Macht. Johannes Schneider (30.) und Marc Hetzel (62.) sorgten für eine beruhigende Führung, ehe Robin Diederichs (66.) verkürzte. Besonders bitter für den VfL Herrenberg: Steven Franguere scheiterte bereits in der 25. Minute per Foulelfmeter an Torwart Simon Hochschein. Büsnau rückt mit dem sechsten Saisonsieg auf Platz zwei vor, Herrenberg bleibt im unteren Mittelfeld.



Ein Offensivfeuerwerk brannte der ASV Botnang gegen den SV Nufringen ab. Daniel Schweizer eröffnete per Elfmeter (5.), Rick Hachenbruch legte mit einem Doppelpack (35., 69.) nach. Für Nufringen trafen Matti Berner (45.+3) und Josia Schmolla (75.), doch Mateo Prajo (77.) und erneut Schweizer (90.+1) sorgten für klare Verhältnisse. Botnang springt mit nun zehn Punkten ins sichere Mittelfeld, Nufringen bleibt Achter. Ein Offensivfeuerwerk brannte der ASV Botnang gegen den SV Nufringen ab. Daniel Schweizer eröffnete per Elfmeter (5.), Rick Hachenbruch legte mit einem Doppelpack (35., 69.) nach. Für Nufringen trafen Matti Berner (45.+3) und Josia Schmolla (75.), doch Mateo Prajo (77.) und erneut Schweizer (90.+1) sorgten für klare Verhältnisse. Botnang springt mit nun zehn Punkten ins sichere Mittelfeld, Nufringen bleibt Achter.



Der VfL Oberjettingen bleibt das Sorgenkind der Liga. Yannic Poet brachte Bonlanden schon früh in Führung (3.), Agonis Berisha legte in der 76. Minute nach. Bugra Alp Karakum (85.) konnte nur noch verkürzen. Bonlanden festigt Rang neun, während Oberjettingen mit nur zwei Punkten weiter abgeschlagen am Tabellenende steht. Der VfL Oberjettingen bleibt das Sorgenkind der Liga. Yannic Poet brachte Bonlanden schon früh in Führung (3.), Agonis Berisha legte in der 76. Minute nach. Bugra Alp Karakum (85.) konnte nur noch verkürzen. Bonlanden festigt Rang neun, während Oberjettingen mit nur zwei Punkten weiter abgeschlagen am Tabellenende steht.



Ein zähes, aber intensives Duell ohne Sieger: Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb das Stuttgarter Stadtduell torlos. Cannstatt verteidigte mit vierzehn Punkten Rang fünf, Croatia Stuttgart wartet nach acht Spielen weiterhin auf den ersten Sieg. Für beide Mannschaften war es ein Resultat, das mehr Frust als Freude auslöste. Ein zähes, aber intensives Duell ohne Sieger: Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb das Stuttgarter Stadtduell torlos. Cannstatt verteidigte mit vierzehn Punkten Rang fünf, Croatia Stuttgart wartet nach acht Spielen weiterhin auf den ersten Sieg. Für beide Mannschaften war es ein Resultat, das mehr Frust als Freude auslöste.



In einem spektakulären Spitzenspiel setzte sich der SV Vaihingen mit Offensivpower gegen den Tabellenführer TV Darmsheim durch. Steffen Hirth traf zwar früh für die Gäste (4.), doch Toluwani Dreher-Adenuga (12.), Maximilian Eisentraut (30., 79.), Tyron Ferrari (45.), Marvin Dürr (45.+2) und Micha Müller (86.) drehten das Spiel eindrucksvoll. Für Darmsheim traf Simon Lindner doppelt (50., 85.), ehe Hirth in der 56. Minute Gelb-Rot sah. Vaihingen rückte damit bis auf drei Punkte an die Spitze heran, Darmsheim bleibt Tabellenführer – jedoch mit schwindendem Vorsprung.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________