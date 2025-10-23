Trainer Hirsch blickt auf das Derby – Foto: Robin Bogaletzki

Gelassenheit in Duisburg nach unglücklicher Pleite in München Der MSV Duisburg kassierte am vergangenen Spieltag beim TSV 1860 München die erste Pleite der Saison. Trotz der Niederlage verweilen die Zebras an der Tabellenspitze.

Zwar musste der MSV Duisburg beim TSV 1860 München den ersten sportlichen Rückschlag der Spielzeit hinnehmen - jedoch beendeten die Blau-Weißen den vergangenen Spieltag trotz der Pleite als Tabellenführer. Daher bleiben die Verantwortlichen beim Drittligisten auch nach der ersten Pleite gelassen.

Aufarbeitung der Niederlage

„Niederlagen gehören dazu. Der Gegner hat uns nicht rundgespielt, aber wir haben die Tore durch individuelle Fehler selbst geschossen. Das werden wir aufarbeiten", sagte Dietmar Hirsch, der Cheftrainer des MSV dem RevierSport. Im Duell mit dem TSV verloren die Duisburger trotz einiger Chancen und starker Drangphasen am Ende unglücklich mit 3:1. Hinzu kam, dass die Münchener-Akteure Sigurd Haugen, wie auch Torwart Thomas Dähne einen echten Sahnetag erwischten. Mit 24 steht der MSV trotz der Pleite weiterhin an der Tabellenspitze, allerdings übten die Verfolger am vergangenen Spieltag Druck aus. Mit Blick auf den Relegationsrang sind es jedoch noch fünf Zähler, die der Tabellenführer mehr auf dem Konto hat. Mit sieben Erfolgen im Gepäck kann der Tabellenführer mit einem guten Gefühl in das kommende Liga-Duell gehen.