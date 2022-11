Vollen Einsatz zeigten die Waldramer um Xaver Gruber (Mi.) bei ihrem 2:1-Erfolg in Peißenberg. – Foto: roland halmel

„Gekratzt, gebissen und sich reingeschmissen“ - DJK Waldram schlägt Tabellenführer Überraschender Sieg gegen TSV Peissenberg

Wir können mit jedem mithalten! Das ist seit Wochen das Credo der Waldramer Trainer Günther Mücke und Dominik Irmer, wenn ihre Mannschaft mal wieder knapp gescheitert war oder in der Nachspielzeit einen möglichen Sieg verschenkt hatte.

Peißenberg/Waldram – Im letzten Spiel vor der Winterpause hat die DJK die Trainer-These eindrucksvoll bestätigt – mit einem 3:1-Sieg bei Tabellenführer TSV Peißenberg. In einer spannenden Partie fehlte es nicht an einem prickelnden Déjà-vu: In der 80. Minute, beim Stand von 2:0 für die Gäste, rutschte ein scharfer Ball in der Verteidigung mal durch. Maximilian Hohenadel verkürzte auf 1:2 – und auf der DJK-Bank begann das Zittern.

Doch anders als in Polling vor drei Wochen, als aus einer 2:0-Führung in der Nachspielzeit eine 2:3-Niederlage wurde, fuhren die Gäste dieses Mal über Kilian Müller „einen brutal guten Konter“, wie Mücke feststellte: Müllers Querpass fand als Abnehmer den kurz zuvor eingewechselten A-Junior Maximilian Zöhren, der cool zum 3:1-Endstand einschob. „Da haben sie sich natürlich gefreut wie Sau“, so der Coach. Youngster Jakob Münster trifft an seinem Geburtstag Neben Zöhren hatte ein weiterer U 19-Spieler entscheidenden Anteil am Waldramer Erfolg. Jakob Münster lieferte „eine herausragende Partie“ (Mücke) und machte sich mit dem Treffer zur 1:0-Führung kurz vor der Pause selbst das schönste Geschenk zu seinem 18. Geburtstag. Im zweiten Durchgang holte er zudem einen Elfmeter heraus, den Yannick Kutz zum 2:0 (67.) verwandelte.