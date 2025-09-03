Gekommen, um dieses Mal zu bleiben

Vier Spiele, acht Punkte und immer noch ungeschlagen. Diesen Saisonstart hätte vermutlich jeder bei der SG Estetal vor wenigen Wochen mit Handkuss unterschrieben. Der Harburger Kreismeister hat aus seinem ersten Bezirksliga-Abenteuer gelernt und ist nun dafür bereit, den Aufenthalt dort zu verlängern.
Denn der Start in die Saison 2023/24 war deutlich holpriger. Die SGE musste sich erst an die neue Spielklasse gewöhnen, bewies im Verlauf der Saison auch die Ligatauglichkeit. Trotzdem lief die Mannschaft von Trainer Marco Spangenberg ein wenig den Versäumnissen der ersten Spieltage hinterher. Die sieben Punkte, die nun bereits nach drei Spieltagen auf dem Konto gelandet waren, standen damals erst zum 11. Spieltag zu Buche.
Schon nach dem 2:2-Unentschieden im Aufsteigerduell mit der FG Düshorn-Krelingen verschaffte sich Estetal einen Boost für das eigene Selbstvertrauen. „In unserem ersten Bezirksliga-Jahr hätten wir so ein Spiel wahrscheinlich noch verloren“, sagt Co-Trainer Sascha Mummenhoff, dessen Team nach einem 0:2-Rückstand die nötige Moral bewies, um noch zu einem Zähler zu kommen. „Doch wir sind ruhig geblieben, haben unser Spiel weiter durchgezogen und uns belohnt.“
Das Gesicht der Mannschaft hat sich seitdem wenig verändert. Aus dem Aufstiegskader hat Murat Ökmen die SGE in Richtung Buchholzer FC verlassen, Stürmer Peco Matthies (VSV Hedendorf/Neukloster II) trat als Neuzugang bereits als Scorer in Erscheinung. Dass Estetal bislang immer mit einer vollen Bank in die bevorstehende Aufgabe ging, ist auch der erfolgreichen Jugendarbeit zu verdanken. Mit Finn Jonas Kühn, Loris Grube, Jonathan Foth und Linus Schulz schafften vier Spieler aus den A-Junioren, trainiert von Herrenspieler Janko Hinrichs, den direkten Sprung in den Bezirksliga-Kader. Mit Nils Ole Deppe, Hauke Bartels, Bryan Hülsebus und Jakob Herold trainieren vier weitere mit dem Team.
„Gerade jetzt ist es spannend zu sehen, wie alte Haudegen gemeinsam mit den Jungs, zusammenwachsen und ein Team bilden“, freut sich Mummenhoff. „Der Zusammenhalt als Mannschaft macht uns wirklich aus, dass Spieler nur deshalb zu uns stoßen, weil sie die Gemeinschaft schätzen, sagt alles aus.“ Dass alle drei Aufsteiger bereits mindestens einen Sieg eingefahren haben und vorerst über dem Strich stehen, dürfte den etablierten Bezirksliga-Teams ein Dorn im Auge sein. Die SG Estetal ist, auch wenn der Weg noch weit ist, in jedem Fall gekommen, um dieses Mal auch zu bleiben.