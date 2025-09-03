– Foto: Dennis Marschall

Gekommen, um dieses Mal zu bleiben Bezirksliga Lüneburg 2: Die SG Estetal scheint einen Schritt weiter, als in ihrem ersten Bezirksliga-Jahr Verlinkte Inhalte Bezirksliga 2 SG Estetal Sascha Mummenhoff

Vier Spiele, acht Punkte und immer noch ungeschlagen. Diesen Saisonstart hätte vermutlich jeder bei der SG Estetal vor wenigen Wochen mit Handkuss unterschrieben. Der Harburger Kreismeister hat aus seinem ersten Bezirksliga-Abenteuer gelernt und ist nun dafür bereit, den Aufenthalt dort zu verlängern.

Denn der Start in die Saison 2023/24 war deutlich holpriger. Die SGE musste sich erst an die neue Spielklasse gewöhnen, bewies im Verlauf der Saison auch die Ligatauglichkeit. Trotzdem lief die Mannschaft von Trainer Marco Spangenberg ein wenig den Versäumnissen der ersten Spieltage hinterher. Die sieben Punkte, die nun bereits nach drei Spieltagen auf dem Konto gelandet waren, standen damals erst zum 11. Spieltag zu Buche. Schon nach dem 2:2-Unentschieden im Aufsteigerduell mit der FG Düshorn-Krelingen verschaffte sich Estetal einen Boost für das eigene Selbstvertrauen. „In unserem ersten Bezirksliga-Jahr hätten wir so ein Spiel wahrscheinlich noch verloren“, sagt Co-Trainer Sascha Mummenhoff, dessen Team nach einem 0:2-Rückstand die nötige Moral bewies, um noch zu einem Zähler zu kommen. „Doch wir sind ruhig geblieben, haben unser Spiel weiter durchgezogen und uns belohnt.“