"Gekämpft und gerackert": SC Oberweikertshofen gelingt Klassenerhalt

Mit einer entschlossenen Leistung konnte die Elf aus Oberweikertshofen einen Sieg einfahren. – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Oberweikertshofen bezwingt Aindling knapp

Mit einem Kraftakt hat der SC Oberweikertshofen am späten Samstagnachmittag nach acht sieglosen Spielen in Folge endlich wieder einmal den Platz im heimischen Waldstadion als Sieger verlassen können. Mit dem 2:1 über den TSV Aindling schaffte die Mannschaft von Trainer Dominik Widemann am vorletzten Spieltag nun endgültig den Klassenerhalt. Sa., 10.05.2025, 16:00 Uhr SC Oberweikertshofen Oberw.hofen TSV Aindling TSV Aindling 2 1

Entsprechend wurde der Sieg anschließend in der Waldgaststätte gefeiert. „Es war nicht so wild“, meinte Widemann, denn man habe ja noch ein Spiel am nächsten Wochenende in Illertissen. Danach feiert die Mannschaft ihren Klassenerhalt aber im Brucker Ristorante „Brunello“. Mannschaft, Trainer und Fans durchlebten ein Wellenbad der Gefühle im Waldstadion. Der erste Schreck fuhr ihnen in die Glieder, als der Referee Elias Wörz nach 20 Minuten auf den Punkt zeigte. Torben Faßbender soll einen Aiblinger gefoult haben. „Ich weiß nicht, warum der Schiri gepfiffen hat“, meinte Widemann zu dem Elfmeter. „In meinen Augen völlig unberechtigt.“ Zum Glück für den SCO jagte Ibrahim Neziri den Ball über die Querlatte.