„Gekämpft bis zum Schluss“ - FC Penzberg kann Niederlagenserie beim Jahresabschluss nicht beenden Penzberg steht weiter bei Null Punkten

Penzberg – Das Motto für den Rest dieser Saison gab Maximilian Kalus nach dem Auswärtsspiel in Düsseldorf aus. „Neues Jahr, neues Glück“, sagte der Spielertrainer der Penzberger Futsaler. Das alte, 2022, beendet der FCP in der Bundesliga mit null Punkten . Bei der Fortuna war Penzberg aber zum wiederholten Mal nahe dran an einem Punktgewinn. 3:4 unterlagen die FCP-Kicker schlussendlich.

Vorige Saison, beim selben Duell in Penzberg, war’s genau andersherum gelaufen. Damals verloren die Düsseldorfer im erzwungenen Überzahlspiel leichtsinnig den Ball. Kalus traf zum Sieg mit einem Schuss ins leere Tor. Damals Held, heute Pechvogel – so haben sich die Zeiten für den FCP in der Bundesliga geändert. „Bitter ist es schon“, sagte der Spielertrainer.

Unabhängig von besagter Szene lieferten die Oberbayern nicht ihre beste Leistung. „Du spürst die Fahrt. Ich habe es bei manchen gesehen: Der Kopf mag, aber die Füße können nicht“, so Kalus. Frühmorgens um 5.30 Uhr hatte sich der FCP-Tross mit dem Zug nach Düsseldorf aufgemacht. Das war letztlich nicht zu kompensieren, auch wenn etwa Samir Neziri und Denis Grgic, zwei der Neuen, ordentlich spielten. Was Penzberg abgeht, sah man deutlich: Die individuelle Qualität von einem wie Samir Azizi, der im Eins-gegen-Eins brandgefährlich agiert und somit Raum für die Kollegen schafft. „So einer geht uns ab.“

Immerhin: Der Abend endete versöhnlich. Die Penzberger Spieler gingen in der Düsseldorfer Altstadt gemeinsam essen und fuhren erst am nächsten Tag heim. In gänzlich schlechter Erinnerung wird das Spiel in Düsseldorf also nicht bleiben. (am)