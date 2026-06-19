"Gejubelt, gelacht und die eine oder andere Glücksträne verdrückt" FuPa stellt Meister vor: Der FC Kremmen sichert sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und steigt in die Landesklasse auf. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Kremmen

Einen Spieltag vor dem Ende der Saison steht der FC Kremmen uneinholbar an der Spitze in der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und realisiert den Aufstieg in die Landesklasse. Trotz schwerer personeller Rückschläge krönt die Mannschaft eine überragende Spielzeit. Der sportliche Leiter Lucas Penther zieht eine emotionale Bilanz eines historischen Triumphs, der im Verein seit über zwei Jahrzehnten herbeigesehnt wurde.

Die grenzenlose Erleichterung nach dem Abpfiff Einen Spieltag vor dem Saisonende herrscht in der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim Gewissheit. Der FC Kremmen führt die Tabelle nach 29 Spielen mit 21 Siegen, sechs Unentschieden, zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 89:36 uneinholbar mit 69 Punkten an. Der direkte Verfolger, die SpG Lichterfelde/Finow, liegt mit 65 Punkten (21 Siege, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen, Torverhältnis 93:42) vier Zähler dahinter.

Die Entscheidung fiel unter dramatischen Bedingungen in der Fremde. „Die Freude war wirklich grenzenlos. Besonders emotional wurde es, als unser Spiel in Britz zu Ende war und wir – genauso wie die Fans – bereits vorher mitbekommen hatten, dass das Parallelspiel unentschieden ausgegangen ist“, schildert Lucas Penther, der sportliche Leiter vom FC Kremmen, die entscheidenden Minuten gegenüber FuPa. Er führt fort: „In dem Moment nach dem Abpfiff kannte die Freude keine Grenzen mehr: Trotz strömenden Regens rannten alle auf den Platz zu den Spielern und Trainern. Es wurde gejubelt, umarmt, gelacht und auch die eine oder andere Glücksträne verdrückt. Alle waren einfach unglaublich stolz und glücklich.“ Eine Bierdusche und Feierlichkeiten bis zum Morgengrauen Nach dem Abpfiff verlagerte sich der emotionale Jubel rasch in die Räumlichkeiten, bevor die Heimreise angetreten wurde. „Die erste Meisterfeier fand dann direkt in der Kabine in Britz statt. Dort wurde unser Meistertrainer Marco Meißner natürlich gebührend gefeiert und durfte sich – völlig verdient – auch noch die traditionelle Bierdusche abholen“, sagt Lucas Penther. Er fügt hinzu: „Anschließend ging es weiter zum Italiener Momo in Kremmen, wo bis in die späten Abendstunden beziehungsweise eher bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde.“ Doch das soll erst der Anfang gewesen sein, denn der Verein plant ein großes Fest für die gesamte Region. „Die richtig große Meisterfeier steht aber noch bevor: Am 20.06. ab 16 Uhr auf dem Marktplatz am Rathaus in Kremmen. Da die Meisterschaft nach 26 Jahren wieder etwas Historisches ist, wird das sicher eine ganz besondere und groß gefeierte Veranstaltung. Eingeladen sind natürlich alle, die gemeinsam mit dem FC Kremmen die Meisterschaft feiern möchten. Den Abschluss der Saison bildet dann am nächsten Wochenende die Mannschaftsfahrt nach Mallorca – inzwischen ebenfalls schon eine schöne Tradition“, betont der sportliche Leiter. Vom ambitionierten Saisonziel zum Ritt auf der Erfolgswelle Dabei war dieser durchschlagende Erfolg vor dem Start der Spielzeit in dieser Form keineswegs fest eingeplant gewesen, auch wenn man sich der eigenen Stärken bewusst war. „Wir wussten, dass wir einen gut aufgestellten Kader haben und viel Qualität in der Mannschaft steckt. Als gemeinsames Ziel hatten wir uns vor der Saison aber erst einmal einen Platz unter den Top 3 vorgenommen. Dass am Ende tatsächlich der Titel dabei herauskommt, war zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht absehbar“, blickt Lucas Penther zurück. Der Grundstein wurde in der ersten Saisonhälfte gelegt, in der sich eine ungeahnte Eigendynamik entwickelte. „Besonders in der Hinrunde und den ersten Spielen hat man aber gemerkt, dass wir uns durch unseren Zusammenhalt und das harte Training einen richtigen Flow aufgebaut haben. Es hat sich teilweise so angefühlt, als würden wir auf einer großen Welle reiten. Was uns in dieser Saison besonders ausgezeichnet hat, war unser absoluter Wille und die Tatsache, dass wir nie aufgehört haben, hart an uns zu arbeiten“, erklärt Lucas Penther.

– Foto: FC Kremmen