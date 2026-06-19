"Gejubelt, gelacht und die eine oder andere Glücksträne verdrückt"

Einen Spieltag vor dem Ende der Saison steht der FC Kremmen uneinholbar an der Spitze in der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und realisiert den Aufstieg in die Landesklasse. Trotz schwerer personeller Rückschläge krönt die Mannschaft eine überragende Spielzeit. Der sportliche Leiter Lucas Penther zieht eine emotionale Bilanz eines historischen Triumphs, der im Verein seit über zwei Jahrzehnten herbeigesehnt wurde.
Die grenzenlose Erleichterung nach dem Abpfiff
Einen Spieltag vor dem Saisonende herrscht in der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim Gewissheit. Der FC Kremmen führt die Tabelle nach 29 Spielen mit 21 Siegen, sechs Unentschieden, zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 89:36 uneinholbar mit 69 Punkten an. Der direkte Verfolger, die SpG Lichterfelde/Finow, liegt mit 65 Punkten (21 Siege, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen, Torverhältnis 93:42) vier Zähler dahinter.
Die Entscheidung fiel unter dramatischen Bedingungen in der Fremde. „Die Freude war wirklich grenzenlos. Besonders emotional wurde es, als unser Spiel in Britz zu Ende war und wir – genauso wie die Fans – bereits vorher mitbekommen hatten, dass das Parallelspiel unentschieden ausgegangen ist“, schildert Lucas Penther, der sportliche Leiter vom FC Kremmen, die entscheidenden Minuten gegenüber FuPa.
Er führt fort: „In dem Moment nach dem Abpfiff kannte die Freude keine Grenzen mehr: Trotz strömenden Regens rannten alle auf den Platz zu den Spielern und Trainern. Es wurde gejubelt, umarmt, gelacht und auch die eine oder andere Glücksträne verdrückt. Alle waren einfach unglaublich stolz und glücklich.“
Eine Bierdusche und Feierlichkeiten bis zum Morgengrauen
Nach dem Abpfiff verlagerte sich der emotionale Jubel rasch in die Räumlichkeiten, bevor die Heimreise angetreten wurde. „Die erste Meisterfeier fand dann direkt in der Kabine in Britz statt. Dort wurde unser Meistertrainer Marco Meißner natürlich gebührend gefeiert und durfte sich – völlig verdient – auch noch die traditionelle Bierdusche abholen“, sagt Lucas Penther. Er fügt hinzu: „Anschließend ging es weiter zum Italiener Momo in Kremmen, wo bis in die späten Abendstunden beziehungsweise eher bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde.“
Doch das soll erst der Anfang gewesen sein, denn der Verein plant ein großes Fest für die gesamte Region. „Die richtig große Meisterfeier steht aber noch bevor: Am 20.06. ab 16 Uhr auf dem Marktplatz am Rathaus in Kremmen. Da die Meisterschaft nach 26 Jahren wieder etwas Historisches ist, wird das sicher eine ganz besondere und groß gefeierte Veranstaltung. Eingeladen sind natürlich alle, die gemeinsam mit dem FC Kremmen die Meisterschaft feiern möchten. Den Abschluss der Saison bildet dann am nächsten Wochenende die Mannschaftsfahrt nach Mallorca – inzwischen ebenfalls schon eine schöne Tradition“, betont der sportliche Leiter.
Vom ambitionierten Saisonziel zum Ritt auf der Erfolgswelle
Dabei war dieser durchschlagende Erfolg vor dem Start der Spielzeit in dieser Form keineswegs fest eingeplant gewesen, auch wenn man sich der eigenen Stärken bewusst war. „Wir wussten, dass wir einen gut aufgestellten Kader haben und viel Qualität in der Mannschaft steckt. Als gemeinsames Ziel hatten wir uns vor der Saison aber erst einmal einen Platz unter den Top 3 vorgenommen. Dass am Ende tatsächlich der Titel dabei herauskommt, war zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht absehbar“, blickt Lucas Penther zurück.
Der Grundstein wurde in der ersten Saisonhälfte gelegt, in der sich eine ungeahnte Eigendynamik entwickelte. „Besonders in der Hinrunde und den ersten Spielen hat man aber gemerkt, dass wir uns durch unseren Zusammenhalt und das harte Training einen richtigen Flow aufgebaut haben. Es hat sich teilweise so angefühlt, als würden wir auf einer großen Welle reiten. Was uns in dieser Saison besonders ausgezeichnet hat, war unser absoluter Wille und die Tatsache, dass wir nie aufgehört haben, hart an uns zu arbeiten“, erklärt Lucas Penther.
Die Trotzreaktion nach schweren personellen Rückschlägen
Der Weg zum Titel war jedoch keineswegs frei von Stolpersteinen; vielmehr musste das Team erhebliche mentale und personelle Krisen überstehen. „Dabei gab es auch Rückschläge, die uns als Mannschaft gefordert haben. Die schweren Verletzungen von Lennart Zschammer und Philip Degener waren für uns menschlich und sportlich nicht leicht zu verkraften. Dazu kam noch der Schockmoment mit unserem Trainer. Aber genau diese Situationen haben uns nicht aus der Bahn geworfen – im Gegenteil: Sie haben uns als Mannschaft noch enger zusammengeschweißt“, betont Lucas Penther.
„Wir sind dadurch noch mehr zu einer Einheit geworden und haben füreinander gearbeitet. Nach dieser überragenden Hinrunde – ich glaube sogar der besten Hinrunde der Kreisoberliga – hat man dann immer mehr gespürt, dass es eine besondere Saison werden kann. Ab einem gewissen Punkt hatten wir das Gefühl: Wenn wir diesen Weg weitergehen und auf dieser Welle bleiben, dann ist hier wirklich etwas Großes möglich. Genau dieses Miteinander und der Zusammenhalt haben am Ende einen großen Anteil daran gehabt, dass wir sich den Titel holen konnten.“
Disziplin und harte Trainingsarbeit als Meisterschaftsfaktoren
Neben der mentalen Stärke gaben sportliche und organisatorische Entwicklungen im Alltag den Ausschlag für den Triumph. „Ich glaube, am Ende waren es mehrere Faktoren, die den Ausschlag gegeben haben. Ein ganz wichtiger Punkt war die harte Arbeit im Training und die konstant gute Trainingsbeteiligung über die gesamte Saison hinweg. Jeder hat mitgezogen und wir haben uns Woche für Woche gemeinsam weiterentwickelt“, sagt Lucas Penther.
Er fügt hinzu: „Dazu kam, dass wir als Mannschaft deutlich disziplinierter geworden sind – sowohl auf als auch neben dem Platz. Jeder wusste, worauf es ankommt, und war bereit, seinen Teil für den gemeinsamen Erfolg beizutragen. Was uns aber vielleicht am meisten ausgezeichnet hat: Wir sind als Team noch enger zusammengerückt. Nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch gemeinsam mit dem Trainerteam. Gerade in schwierigen Momenten sind wir noch mehr zu einer Einheit geworden und haben immer füreinander gearbeitet. Und natürlich haben wir es geschafft, die starke Hinrunde perfekt für uns zu nutzen. Wir haben diesen Flow mitgenommen, sind auf dieser Welle geblieben und haben das Momentum optimal geritten. Dadurch ist bei uns immer mehr der Glaube entstanden, dass in dieser Saison wirklich etwas Großes möglich ist – und am Ende konnten wir uns dafür mit der Meisterschaft belohnen.“
Bedingungsloser Einsatzwille als Markenzeichen des Teams
Der Charakter der Mannschaft zeigt sich vor allem in der Einstellung, die keine Ausnahmen zulässt. „Unsere Stärke liegt im Zusammenhalt und in unserem unbedingten Einsatzwillen. Bei uns zieht jeder mit, niemand ist sich zu fein für etwas – und jeder ist bereit, alles zu geben und das Trikot dreckig zu machen“, charakterisiert Lucas Penther die Mentalität des Kaders. Dieser unbändige Einsatz soll nun auch eine Etage höher Früchte tragen, denn die Vereinsführung lässt keinen Zweifel am nächsten Schritt.
Der Aufstieg in die Landesklasse wird definitiv angetreten. „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen und hoffen, dass der Verband unserem großen Wunsch entspricht und uns der Landesklasse Nord zuordnet. Dort würden viele Spiele gegen Ortsnachbarn auf uns warten sowie gegen Gegner, gegen die wir bereits in der Vergangenheit gespielt haben. Das würde für zusätzliche Attraktivität und viele interessante Duelle sorgen“, erklärt der sportliche Leiter.
Die Fortführung der traditionellen Reise nach Mallorca
Bevor das Abenteuer in der neuen Liga beginnt, steht für die Aufstiegshelden jedoch erst einmal die verdiente Erholung auf dem Programm, die fest im Kalender verankert ist. „Ja – am 28.06. geht es für uns zum sechsten Mal in Folge nach Mallorca. Mit 16 bis 20 Leuten ist das mittlerweile schon Tradition geworden und jedes Jahr wieder ein echtes Highlight mit dieser Truppe“, blickt Lucas Penther mit Vorfreude voraus.
Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren, um den Kader ligatauglich aufzustellen. „Die Kaderplanung läuft bereits seit einiger Zeit und wir konnten früh die Weichen für die neue Saison stellen. Der Großteil der Mannschaft bleibt zusammen, was uns sehr wichtig war. Natürlich wird es auch einige Veränderungen geben – umso mehr freuen wir uns auf unsere Neuzugänge, die wir in Kürze über unsere Vereinskanäle vorstellen werden“, betont er.
Schrittweise Etablierung als Saisonziel für 2026/2027
Für die neue Spielzeit 2026/2027 bleibt der sportliche Leiter trotz des historischen Erfolgs realistisch und setzt auf kontinuierliche Entwicklung statt auf überzogene Erwartungen. „Als Liganeuling wollen wir uns in der neuen, höheren Liga erst einmal Schritt für Schritt etablieren“, sagt Lucas Penther und fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, der Liga zu zeigen, dass wir zu Recht aufgestiegen sind und die Qualität in unseren Reihen haben, um dort bestehen zu können. Gleichzeitig wollen wir uns weiterentwickeln und die neue Herausforderung mit viel Einsatz und Zusammenhalt annehmen.“