Geistesblitz bringt Jüchen Sieg im Derby gegen Holzheim

Jüchen jubelt im Derby gegen Holzheim – Foto: Markus Becker

Wer das Oberliga-Derby zwischen den beiden besten Mannschaften im Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss auf tiefem Geläuf an der Stadionstraße verpasst hatte, den brachten nach Spielschluss drei Zitate ins Bild. Daniel Klinger räumte nach dem 2:0-Sieg des von ihm trainierten VfL Jüchen/Garzweiler ein: „Das war ein 0:0-Spiel.“ Und auch Vereinsvorsitzender Christoph Sommer bekannte: „Wenn die Holzheimer in Führung gehen, können sie hier auch gewinnen.“ Aussagen, die sich mit dem Fazit des ziemlich bedienten HSG-Coach Jesco Neumann deckten. Der resümierte: „Wir machen eigentlich ein gutes Spiel. Bis zum 0:1 haben wir nichts zugelassen.“

Sicher mit dem 29. ungeschlagenen Match auf heimischem Rasen in Folge kletterte der Aufsteiger bis Sonntag auf Tabellenrang zwei, doch was den Trainer begeisterte, war, mit welcher Entschlossenheit seine Schützlinge den gravierenden Personalproblemen vor allem in der zweiten Hälfte („Das war großes Kino!“) entgegentraten. Weil in Björn Nowicki und Maurice Bender gleich beide etatmäßigen Keeper ausfielen, musste Torwarttrainer Felix Thienel ran, sein Amtskollege Kevin Afari rückte auf die Bank. Nun ist der 24-Jährige ein Klassemann im Kasten, doch beschränkte sich die Wettkampfpraxis des bei Borussia Mönchengladbach ausgebildeten Teilzeittrainers seit der Landesliga-Saison 2023/24 auf drei Einsätze.

Wenn es in einem chancenarmen Kampfspiel bis zum entscheidenden Treffer überhaupt mal gefährlich wurde, dann vor dem Gehäuse der Hausherren. Doch so sehr sich Sakaki Ota (6.), Arton Tolaj (32.) und Paul Wolf (36.) vor sowie Aaron Thomas (47.) und Dion Gutaj (49.) nach dem Seitenwechsel auch bemühten, immer war ein Abwehrbein oder Torhüter Felix Thienel im Weg. An seinem ultracoolen Schlussmann machte Klinger („Er hat überragend gehalten.“) auch den besonderen Wert dieses Erfolges fest.

Um ihn beim vollkommen unerwarteten Comeback nicht in Verlegenheit zu bringen, hatte Klinger sogar das Spielsystem verändert. „Tim Heubach hat von hinten raus noch nie so viele lange Bälle gespielt wie heute Abend“, stellte Sommer fest. Dass die Gastgeber personell in diese Verdrückung geraten sind, liegt für Klinger auch am in die Jahre gekommenen Kunstrasen. „Darauf auch nur zu trainieren, ist schon gefährlich“, sagt er. Einige Einheiten fanden darum auf der Anlage des Ortsnachbarn SV Bedburdyck/Gierath statt.

Individuelle Klasse sorgt für VFL-Jubel

Qualität ist im Kader trotzdem noch satt und genug vorhanden. Individuelle Klasse entschied das Match in der 66. Minute: Der von Heubach mit einem langen Schlag auf den Flügel mustergültig eingesetzte Paul Gelber wusste sich im Zweikampf mit Arton Tolaj zu behaupten und legte den Ball dann genau auf den Kopf des sträflich ungedeckten Benny Schütz. Der Rest war Formsache. Dass sowohl der Flankengeber als auch der Torschütze erst fünf Minuten vorher eingewechselt worden waren, machte die Aktion umso schöner für den VfL. Und Sommer frohlockte mit Blick auf den 35-Jährigen: „Benny ist ein Phänomen.“

Für die wackere HSG, für die die Luft im Abstiegskampf der Oberliga nach der zweiten Zu-Null-Niederlage in Folge wieder dünner wird, kam es sogar noch ärger: Vorne blockte Jüchens Abwehrsäule Giovanni Multari den Schuss des nach vorne gepreschten Paul-Joel Sauer (76.), hinten brachten die Gäste ihren Keeper Johannes Kultscher in Not. Den nach feinem Anspiel der Arbeitsmaschine Sebastian Wilms alleine vor ihm aufgetauchten Nils Friebe vermochte er noch zu stoppen (78.), doch der kolossal verunglückte Rückpass seines daraufhin untröstlichen Teamkollegen Oscar Callan stellte ihn vor eine unlösbare Aufgabe. Das Leder senkte sich über ihn hinweg zum 0:2 ins Netz.

Da konnte es nicht verwundern, dass Klinger hinterher bestens gelaunt zum Bierchen griff und ganz entspannt bilanzierte: „Wir hatten wenig Torchancen, klar, aber unser Konzept ist voll aufgegangen.“ Bereits am Freitag (Anpfiff 19.30 Uhr) ist er mit seinen Jungs beim Mitaufsteiger DJK Frintrop im Einsatz.