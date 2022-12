Geisterspiel nach Banner-Eklat: Türkgücü und FC Bayern müssen zahlen Sportgericht spricht Strafe aus

In der Folge forderte Türkgücü die Entfernung des Plakats, was die FCB-Fans aber verweigerten. Nach einer halben Stunde - just als der Schiedsrichter in der Kabine den Spielabbruch beschloss - nahm die Polizei das Banner gewaltsam an sich und ging dabei mit Pfefferspray und Schlagstöcken vor. Bei den Tumulten wurde zehn Beamte und zwanzig Fans verletzt.

Anlass für die Gerichtsverhandlung in der Sportschule Oberhaching waren die Geschehnisse am 19. November, als Türkgücü erstmals in dieser Saison ein Heimspiel im Heimstettner ATS-Sportpark austrug. Dieses wurde bereits nach 90 Sekunden unterbrochen, nachdem im Gästeblock ein Banner mit der Aufschrift „FC Bayern Fan Club Kurdistan“ entrollt worden und daraufhin ein Türkgücü-Anhänger aufs Feld gestürmt war.

Der massive Polizeieinsatz stieß auf viel Kritik. So bezeichnete Max Deisenhofer, sportpolitischer Sprecher der Landtags-Grünen, das Vorgehen als „unverhältnismäßig“. Er setzt sich dafür ein, dass der Einsatz politisch aufgearbeitet werden. Aus sportlicher Sicht hat der BFV nun einen Schlussstrich gezogen. Zuvor hatte das Gericht - unter Vorsitz von Emanuel Beierlein und mit Johannes Böhm vom TSV Feldkirchen als Beisitzer - in einer fünfstündigen Verhandlung mehrere Zeugen befragt. Nebst dem Unparteiischen der Partie und BFV-Geschäftsführer Jürgen Igelspacher zählte dazu auch Josef Maier vom FC Aschheim, der an dem Tag als Schiedsrichterbeobachter in Heimstetten zugegen war.

Vor den Zeugenaussagen hatten die Vertreter beider Vereine ihre Sichtweisen dargelegt. So berichtete Türkgücü-Präsident Taskin Akkay, dass sein Klub den FC Bayern im Vorfeld der Partie informiert habe, dass man das schon im Hinspiel gezeigte Transparent in Heimstetten nicht dulden werde. Denn, so erläuterte ein Anwalt von Türkgücü: „Das ist ein hochpolitisches Banner, das im Sport nichts zu suchen hat.“

Derweil betonte Michael Gerlinger, Chefjurist beim FC Bayern: „Wir sind ganz klar der Auffassung, dass dieses Banner keine rechtswidrigen Inhalte hatte.“ Zudem stelle sich die Frage, inwieweit der Verein für das Verhalten der Fans verantwortlich gemacht werden könne. Das Vorgehen der Polizei kritisierte Gerlinger scharf: „Ich habe Videos von dem Einsatz gesehen, wie ich sie in meiner 20-jährigen Tätigkeit nicht erlebt habe.“

Aus sportlicher Sicht beschloss das Gericht letztlich eine Neuansetzung der Partie als Geisterspiel. Schließlich habe man keinem der Vereine eine Schuld am Spielabbruch nachweisen können, erläuterte Beierlein in der Urteilsbegründung. Wohl aber habe es „Verstöße gegen die Platzdisziplin“ gegeben. So habe Türkgücü die Trennung von Heim- und Gäste-Fans nicht durchgesetzt, während der FC Bayern womöglich Vorkehrungen gegen das Banner hätten treffen können. Daher verurteilte das Gericht beide Klub zu Geldstrafen; die Verfahrenskosten müssen sie je zur Hälfte tragen. (ps)