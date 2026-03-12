 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

Geisterkulisse im Olimpico: Warum Lazio vor leeren Rängen spielte

Rom – Wer am vergangenen Spieltag das Stadio Olimpico betrat, rieb sich verwundert die Augen. Wo normalerweise die lautstarke „Curva Nord“ für Gänsehaut-Atmosphäre sorgt und zehntausende Fans die „Biancocelesti“ nach vorne peitschen, herrschte eine fast gespenstische Stille. Lediglich rund 2.000 Zuschauer verloren sich in der weiten Betonschüssel der italienischen Hauptstadt. Ein historischer Tiefpunkt für Lazio Rom – doch die Gründe für die gähnende Leere sind vielschichtig.

von Gerd Jung · Heute, 12:08 Uhr · 0 Leser
Leere Ränge beim Spiel gegen Sassuolo Calcio
Leere Ränge beim Spiel gegen Sassuolo Calcio – Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

Serie A
Lazio Rom
Sassuolo

Der Hauptgrund für das Fernbleiben der Massen ist das tief zerrüttete Verhältnis zwischen der aktiven Fanszene und dem Vereinspräsidenten Claudio Lotito. Seit Jahren schwelt ein Konflikt um die Ausrichtung des Klubs, mangelnde Investitionen in den Kader und die Preispolitik des Vereins.

Der harte Kern bleibt fern: Die Ultras riefen zu einem Boykott auf, um ein deutliches Zeichen gegen die „Diktatur“ (so der Tenor in den Fanforen) von Lotito zu setzen.

Fehlende Identifikation: Viele Fans werfen der Führung vor, den Verein wie ein kaltes Wirtschaftsunternehmen ohne Seele zu führen.

Sicherheitsauflagen und Teilsperrungen

Zusätzlich zu dem freiwilligen Fernbleiben kamen im konkreten Fall von Lazio oft disziplinarische Maßnahmen erschwerend hinzu.

Sperrung der Curva Nord: Aufgrund wiederholter Vorfälle (oft rassistische Gesänge oder das Abbrennen von Pyrotechnik in vorangegangenen Partien) wurde die Nordkurve – das Herzstück des Lazio-Anhangs – von der Disziplinarkommission der Serie A für dieses Spiel komplett gesperrt.

Strenge Auflagen: Die Sicherheitsbestimmungen für die restlichen Tribünen machten es Gelegenheitsbesuchern schwer, spontan Tickets zu erwerben.

Terminierung und sportliche Belanglosigkeit

Auch der Spielplan spielte eine unglückliche Rolle. Eine Ansetzung unter der Woche oder zu einer ungünstigen Mittagszeit an einem Werktag dämpft das Interesse der arbeitenden Bevölkerung massiv. Wenn der Gegner dann US Sassuolo heißt – ein Verein mit einer sehr kleinen eigenen Fanbasis – fällt auch der Gästeblock als Stimmungsfaktor weg.

Die 2.000 Zuschauer sind kein Zeugnis von Desinteresse am Fußball, sondern ein lautstarker stummer Protest. Es ist das Bild eines Vereins, der seine Basis verloren hat. Solange der Dialog zwischen der Kurve und der Teppichetage nicht wieder aufgenommen wird, droht das Olimpico bei „kleineren“ Paarungen weiterhin zum Mahnmal der Entfremdung zu werden.