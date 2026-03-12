Geisterkulisse im Olimpico: Warum Lazio vor leeren Rängen spielte

Der Hauptgrund für das Fernbleiben der Massen ist das tief zerrüttete Verhältnis zwischen der aktiven Fanszene und dem Vereinspräsidenten Claudio Lotito. Seit Jahren schwelt ein Konflikt um die Ausrichtung des Klubs, mangelnde Investitionen in den Kader und die Preispolitik des Vereins.
Der harte Kern bleibt fern: Die Ultras riefen zu einem Boykott auf, um ein deutliches Zeichen gegen die „Diktatur“ (so der Tenor in den Fanforen) von Lotito zu setzen.
Fehlende Identifikation: Viele Fans werfen der Führung vor, den Verein wie ein kaltes Wirtschaftsunternehmen ohne Seele zu führen.
Zusätzlich zu dem freiwilligen Fernbleiben kamen im konkreten Fall von Lazio oft disziplinarische Maßnahmen erschwerend hinzu.
Sperrung der Curva Nord: Aufgrund wiederholter Vorfälle (oft rassistische Gesänge oder das Abbrennen von Pyrotechnik in vorangegangenen Partien) wurde die Nordkurve – das Herzstück des Lazio-Anhangs – von der Disziplinarkommission der Serie A für dieses Spiel komplett gesperrt.
Strenge Auflagen: Die Sicherheitsbestimmungen für die restlichen Tribünen machten es Gelegenheitsbesuchern schwer, spontan Tickets zu erwerben.
Auch der Spielplan spielte eine unglückliche Rolle. Eine Ansetzung unter der Woche oder zu einer ungünstigen Mittagszeit an einem Werktag dämpft das Interesse der arbeitenden Bevölkerung massiv. Wenn der Gegner dann US Sassuolo heißt – ein Verein mit einer sehr kleinen eigenen Fanbasis – fällt auch der Gästeblock als Stimmungsfaktor weg.
Die 2.000 Zuschauer sind kein Zeugnis von Desinteresse am Fußball, sondern ein lautstarker stummer Protest. Es ist das Bild eines Vereins, der seine Basis verloren hat. Solange der Dialog zwischen der Kurve und der Teppichetage nicht wieder aufgenommen wird, droht das Olimpico bei „kleineren“ Paarungen weiterhin zum Mahnmal der Entfremdung zu werden.