Geisterkulisse im Olimpico: Warum Lazio vor leeren Rängen spielte Rom – Wer am vergangenen Spieltag das Stadio Olimpico betrat, rieb sich verwundert die Augen. Wo normalerweise die lautstarke „Curva Nord“ für Gänsehaut-Atmosphäre sorgt und zehntausende Fans die „Biancocelesti“ nach vorne peitschen, herrschte eine fast gespenstische Stille. Lediglich rund 2.000 Zuschauer verloren sich in der weiten Betonschüssel der italienischen Hauptstadt. Ein historischer Tiefpunkt für Lazio Rom – doch die Gründe für die gähnende Leere sind vielschichtig. von Gerd Jung · Heute, 12:08 Uhr · 0 Leser

Leere Ränge beim Spiel gegen Sassuolo Calcio – Foto: Imago Images

Der Hauptgrund für das Fernbleiben der Massen ist das tief zerrüttete Verhältnis zwischen der aktiven Fanszene und dem Vereinspräsidenten Claudio Lotito. Seit Jahren schwelt ein Konflikt um die Ausrichtung des Klubs, mangelnde Investitionen in den Kader und die Preispolitik des Vereins. Der harte Kern bleibt fern: Die Ultras riefen zu einem Boykott auf, um ein deutliches Zeichen gegen die „Diktatur“ (so der Tenor in den Fanforen) von Lotito zu setzen.

Fehlende Identifikation: Viele Fans werfen der Führung vor, den Verein wie ein kaltes Wirtschaftsunternehmen ohne Seele zu führen. Sicherheitsauflagen und Teilsperrungen Zusätzlich zu dem freiwilligen Fernbleiben kamen im konkreten Fall von Lazio oft disziplinarische Maßnahmen erschwerend hinzu.