Geistenbeck, Venn und ein merkwürdiger Spielabbruch Kreisliga C, Mönchengladbach & Viersen: Ein Rempler, eine Rote Karte, ein Spielabbruch – und nun ein Fall für die Sportgerichte: Geistenbeck wehrt sich gegen die Neuansetzung der Partie gegen Venn II und hält die Rechtsauslegung für diskutabel. Die Berufung ist seit zwei Monaten unbeantwortet. von Daniel Brickwedde · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Die Partie zwischen Germania Geistenbeck und Rot-Weiß Venn II wurde abgebrochen – Foto: IMAGO IMAGES

Bei Germania Geistenbeck sitzt der Ärger tief. Noch immer. Deshalb veröffentlichte die Mannschaft vor einer Woche einen langen Instagram-Beitrag, der mit den Worten beginnt: „Wir haben nun drei Monate geschwiegen und auf eine Entscheidung gewartet. Doch bis heute ist nichts passiert.“ Dafür braucht es selbstredend etwas Kontext: Der Beitrag bezieht sich auf das Duell am 7. Dezember in der Kreisliga-C-Aufstiegsrunde gegen die Reserve von Rot-Weiß Venn. In der Saisonstatistik ist die Partie als „Absetzung“ vermerkt. Tatsächlich lag Geistenbeck in dieser Begegnung bis zur 73. Minute mit 3:0 in Führung, ehe das Spiel abgebrochen wurde, unter merkwürdigen Umständen – das bestätigen beide Vereine.

Demnach soll ein Spieler von Rot-Weiß Venn bei einem Richtungswechsel in den Schiedsrichter gelaufen sein, der dadurch zu Fall kam. Der Unparteiische wertete die Szene als Tätlichkeit und zeigte die Rote Karte – unglücklicherweise wohl einem falschen Spieler von Venn. Es kam zu Diskussionen, an deren Ende der Schiedsrichter die Partie abbrach und die Anlage sofort verlassen haben soll. Insgesamt sei alles sehr unübersichtlich abgelaufen, bestätigen beide Vereine. Selbst der Spielabbruch soll nicht sofort eindeutig gewesen sein. Zwischendrin gab es zudem eine Beleidigung eines Venner Spielers gegen den Schiedsrichter, die Tim Steppkes, erster Vorsitzender von RW Venn, der die Partie vor Ort verfolgte, bestätigt. „Der Spieler ist für mehrere Wochen gesperrt worden, und der Verein hat disziplinarische Maßnahmen ergriffen“, sagt Steppkes. Sportgericht setzt das Spiel neu an Die Partie landete anschließend zur Beurteilung beim Kreissportgericht. Dieses entschied auf eine Neuansetzung der Begegnung – zum Unverständnis der Geistenbecker. Schließlich führte die Mannschaft zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 3:0. Und nun wird der Fall kompliziert. Denn man könnte argumentieren: Venn lag mit 0:3 in Rückstand, war maßgeblich am Spielabbruch beteiligt und wird durch einen Neubeginn der Partie beim Stand von 0:0 belohnt.

Ein Blick in die Rechts- und Verfahrensordnung des Westdeutschen Fußballverbandes hilft bei der Einordnung. Ein tätlicher Angriff ist ein unmittelbarer Grund für einen Spielabbruch. Allerdings stellt sich die Frage, inwiefern ein offenbar unglücklicher Zusammenstoß mit dem Schiedsrichter bereits als Tätlichkeit zu werten ist. Selbst Geistenbeck spricht nicht von Absicht. Das Kreissportgericht folgte ebenfalls einer anderen Auslegung. Grundsätzlich ist ein Schiedsrichter zwar jederzeit berechtigt, ein Spiel abzubrechen, sollte laut Spielordnung zuvor jedoch „alle Mittel zur Fortführung eines Spiels“ ausgeschöpft haben. Schiedsrichter habe nicht „alle Mittel“ ausgeschöpft Was unter „allen Mitteln“ zu verstehen ist, bleibt indessen in der Spielordnung offen. Ein Abbruch nach einem Rempler war dem Kreissportgericht auf Grundlage der Rechts- und Verfahrensordnung jedoch nicht ausreichend. Demnach hätte der Schiedsrichter zunächst die Kapitäne beider Teams zur Beruhigung der Lage hinzuziehen oder die Begegnung für einige Minuten unterbrechen müssen. Das sei nicht geschehen. Und falls nicht „alle Mittel zur Fortführung eines Spiels“ ausgeschöpft werden, sieht die Rechts- und Verfahrensordnung nach Auslegung des Kreissportgerichts eine Neuansetzung der Partie vor.