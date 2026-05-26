Geismar/Ellershausen regiert: Die Elf des Jahres der KLA Frankenberg Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rolf Weichbold

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists gepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließt in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Im Tor steht Timo Möller von der SG Geismar/Ellershausen. Der Schlussmann wurde dreimal in die Elf der Woche gewählt und kam in der Saison zudem auf eine Vorlage. Die Dreierkette ist komplett in Geismarer Hand: Elias Bamberger, Alihan Akkaya und Chris Vaupel bilden die Abwehrreihe. Bamberger wurde zehnmal nominiert und steuerte drei Tore sowie vier Assists bei, Akkaya kam auf sieben Nominierungen sowie ein Tor und vier Vorlagen, Vaupel wurde sechsmal berücksichtigt und verbuchte als Defensivspieler fünf Treffer sowie einen Assist.

Im Mittelfeld führt Noah Garthe von der SG Geismar/Ellershausen die Auswahl an. Mit zehn Nominierungen ist er der am häufigsten berücksichtigte Spieler dieser Elf – dazu kommen starke 21 Tore und 15 Assists. Neben ihm steht Ahmad Abo von der SG Auenberg, der sechsmal nominiert wurde und drei Treffer sowie drei Vorlagen sammelte. Komplettiert wird die Reihe von David Blaumer von der SG Rennertehausen/Battenfeld, der viermal in der Elf der Woche stand und mit 24 Toren sowie einem Assist zu den treffsichersten Spielern der Liga zählt, sowie Louis Schween von der SG Geismar/Ellershausen, der zehn Tore und zwölf Vorlagen vorweisen kann. Im Angriff steht Patrick Simshäuser von der SG Union Eder. Der Offensivspieler wurde sechsmal nominiert und erzielte neun Tore bei zwei Assists. Neben ihm stehen Leon Schäfer vom TSV Frankenau, der mit sieben Nominierungen sowie 30 Toren und zwölf Vorlagen eine herausragende Saison spielte, und Ray Tavares von der SG Geismar/Ellershausen, der sechsmal in der Elf der Woche vertreten war und elf Treffer sowie drei Assists beisteuerte.