Geislings Serie reißt vor Pokal-Finale gegen 1860 München

Nach sieben Siegen in Serie verlier der FC Langengeisling mal wieder. War der Kopf schon beim Pokalfinale gegen den TSV 1860 München?

Die Generalprobe zum großen Pokalspiel hat der FC Langengeisling komplett vermasselt. Wenige Tage vor dem Finale im Oberbayern-Cup gegen den TSV 1860 München unterlagen die Fußballerinnen in der Bezirksoberliga gegen den SC Oberau mit 0:2 Toren. Das Ergebnis und damit das Ende der Serie von sieben Siegen stand bereits nach der Halbzeit fest, die Trainer Stefan Karamatic als „eine der schlechtesten 45 Minuten überhaupt“ bezeichnete.

Bereits nach zwei Minuten hatte die überragende Rebecca Schelling eine Schlafmützigkeit in der Geislinger Defensive mit dem 1:0 bestraft. Auch danach kam der FCL nicht ins Spiel. Die abstiegsgefährdeten Gäste waren deutlich bissiger. Nach diversen Englischen Wochen habe vielleicht die Kraft oder geistige Frische gefehlt, vermutete der Coach, „oder sie hatten auch das Endspiel schon im Kopf“.

FC Langengeisling verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Im zweiten Durchgang erlangte das Heimteam zwar eine gewisse Feldüberlegenheit, „aber echte dicke Chancen hatten wir auch da nicht“, gibt Karamatic zu. Selbst die sonst so gefährlichen Standards brachten nichts ein. Lediglich bei einem Freistoß von Steffi Karamatic, den Sandra Zeilhofer knapp verfehlte, brandete etwas Gefahr auf.

Ansonsten verdarben die lauffreudigen und zweikampfstarken Gäste der Heimelf die Lust, weil sie keinen Ball verloren gaben. Sie beschränkten sich auf das Konterspiel, selbst als die Geislingerinnen nach einer Zeitstrafe für Lisa Mayer nur zu zehnt waren.

„Die Enttäuschung war natürlich groß, weil wir am Samstag kurzzeitig die Tabellenspitze hätten übernehmen können“, meint der Coach. Jetzt gelte aber die volle Konzentration dem Finale im Oberbayern-Pokal, das am Donnerstag, 1. Mai, um 13 Uhr in Bad Feilnbach (Kreuthweg 23) stattfindet. Gegner wird der TSV 1860 München sein.