Geislinger Brudertreff: FC Langengeisling verpflichtet drittes Brüderpaar

Hat seine Pause beendet: Valentin Bachmaier kommt vom FC FC Finsing. – Foto: FCL

Nach den Stenzels kicken nun auch zwei Jorges und Maibergers für den Bezirksligisten.

Das erste Fußballschmankerl nach der Sommerpause können die Fußballer des FC Langengeisling in ihrem Sportpark noch als Zuschauer genießen. Am Sonntag, 22. Juni, bestreiten hier um 17 Uhr der TSV Buchbach und die SpVgg Unterhaching ein Benefizspiel zugunsten des Langengeislinger Fußballers Maxi Wägner, der seit einem schweren Unfall im November 2023 gelähmt ist. Michael Gartner kehrt zurück

Zwei Tage später ist dann Trainingsauftakt für die FCL-Kicker, die in ihre fünfte Bezirksliga-Saison gehen werden. Rang vier im Vorjahr, Dritter in der abgelaufenen Saison – eine weitere Steigerung würde ja fast schon den Aufstieg in die Landesliga bedeuten. „Da die Konkurrenz sehr stark sein wird, ist das nicht wirklich ein Thema für uns“, sagt Sportlicher Leiter Max Maier und verweist auf die teilweise hochkarätigen Verpflichtungen anderer Clubs. „Wir wollen einfach unsere eigenen Leistungen verbessern.“ Dafür werde der Kader noch breiter aufgestellt. Wie berichtet, wechselt Tormaschine Florian Rupprecht (29 Treffer in 70 Spielen) als Spielertrainer zum A-Klassisten SpVgg Eichenkofen. Dafür kehrt Michael Gartner zurück, der schon bis 2018 beim FCL kickte und zuletzt spielender Co-Trainer in Altenerding war. Mit dem Kirchheimer Philipp Maiberger, dessen Bruder Paul schon seit vergangenem Jahr das Geislinger Tor hütet, soll die Defensive verstärkt werden.

Mit Kilian und Severin Stenzel ist ohnehin schon ein Bruder-Paar im Kader. Familienzusammenführung ist auch das Stichwort für Guilherme Jorge (bisher SpVgg Landshut), der gemeinsam mit Bruder Raffi da kicken will, wo er einst als Bub begann. Maier: „Er ist für die Offensive geplant, hat aber auch schon in der Innenverteidigung gespielt.“ Neuer Co-Trainer für die Zweite Eine Alternative fürs Mittelfeld soll Valentin Bachmeier werden. Er hat nach seiner Zeit in Finsing wegen seines Studiums ein Jahr pausiert, will jetzt aber beim FCL angreifen. „Wir sind schon seit Jahren in Kontakt mit ihm“, sagt Maier. Speziell Kapitän Hannes Dornauer und Kilian Stenzel seien gute Spezl des 26-Jährigen.

Kehrt nach sieben Jahren zurück: Michael Gartner. – Foto: Felix Reiser