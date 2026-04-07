Geislingen wittert Chance, Waldstetten peilt Rang drei an

Für den TSGV Waldstetten ist dieses Nachholspiel von erheblicher Bedeutung. Die Mannschaft steht mit 36 Punkten aus 20 Spielen auf Rang fünf und hat damit bei einem Spiel weniger als mehrere direkte Konkurrenten die große Gelegenheit, in der Tabelle einen kraftvollen Satz nach vorn zu machen. Nach dem jüngsten 0:3 beim TSV Bernhausen ist der Druck allerdings spürbar. Die Tore von Jamie-Noah Demir, Erik Meinlschmidt und Marc Galla haben Waldstetten einen schmerzhaften Dämpfer versetzt. Gerade deshalb wirkt dieses Heimspiel nun wie eine Prüfung für Charakter und Reaktion.

Der SC Geislingen kommt mit einer ganz anderen, aber nicht minder aufgeladenen Gefühlslage. Das 4:1 gegen den MTV Stuttgart war ein wichtiges Lebenszeichen. Marvin Mayer, Marcel Mädel, Dominik Schöll und Florijan Ahmeti trafen, dazu spielte Geislingen die Überzahl nach der Roten Karte gegen Philipp Weippert konsequent aus. Mit 22 Punkten aus 20 Spielen steht der SC zwar weiter nur auf Rang 14, doch der Abstand auf TSVgg Plattenhardt und TV Echterdingen ist nicht erdrückend. Genau darin liegt die Hoffnung.